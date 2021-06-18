Про це сказано на сайті Білого дому.
Прогрес у двосторонніх відносинах з Росією США відтепер будуть визначати в залежності від (не) виконання чітких орієнтирів та очікувань, про які говорили Путін та Байден під час зустрічі.
“Ми вважаємо, що за результатами цієї поїздки ми виробили загальну стратегію з союзниками, а також встановили деякі чіткі орієнтири з Росією, деякі чіткі очікування. Ми також повідомили їм про можливості, якими ми володіємо, якщо вони вирішать не вживати заходів проти злочинців, які атакують нашу критично важливу інфраструктуру з території Росії”, – сказав Салліван.
На думку радника Байдена, президенту США вдалося досягти певного прогресу під час зустрічі.
“Обидва президенти домовились, що повернуть своїх послів в столиці. Посол Салліван повернеться в Москву, а посол Антонов повернеться до Вашингтону”, – додав він.
Окрім того, що президенти домовились про подальшу співпрацю в певних напрямках, Байден відкрито виразив незгоду з Путіним в деяких питаннях. Зокрема, щодо кібератак з території Росії, незаконно затриманих російських активістів, арештів політичної опозиції й так далі.
Тепер США чекатимуть на будь-який прогрес у відносинах з Росією. Якщо ситуаціях в напрямках, які обговорювали президенти, покращиться – значить переговори були ефективними та результативними.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) відбулася на віллі XVIII століття в Женеві 16 червня. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- У Вашингтоні не очікували, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.
- У Комітеті з міжнародних відносин Сенату США немає спільного сприйняття саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Думки представників Демократичної та Республіканської партій розділилися.