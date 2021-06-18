Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що під час саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, американському лідеру Джо Байдену вдалося встановити чіткі орієнтири у відносинах з Росією.

Про це сказано на сайті Білого дому.

Прогрес у двосторонніх відносинах з Росією США відтепер будуть визначати в залежності від (не) виконання чітких орієнтирів та очікувань, про які говорили Путін та Байден під час зустрічі.

“Ми вважаємо, що за результатами цієї поїздки ми виробили загальну стратегію з союзниками, а також встановили деякі чіткі орієнтири з Росією, деякі чіткі очікування. Ми також повідомили їм про можливості, якими ми володіємо, якщо вони вирішать не вживати заходів проти злочинців, які атакують нашу критично важливу інфраструктуру з території Росії”, – сказав Салліван.

На думку радника Байдена, президенту США вдалося досягти певного прогресу під час зустрічі.

“Обидва президенти домовились, що повернуть своїх послів в столиці. Посол Салліван повернеться в Москву, а посол Антонов повернеться до Вашингтону”, – додав він.

Окрім того, що президенти домовились про подальшу співпрацю в певних напрямках, Байден відкрито виразив незгоду з Путіним в деяких питаннях. Зокрема, щодо кібератак з території Росії, незаконно затриманих російських активістів, арештів політичної опозиції й так далі.

Тепер США чекатимуть на будь-який прогрес у відносинах з Росією. Якщо ситуаціях в напрямках, які обговорювали президенти, покращиться – значить переговори були ефективними та результативними.