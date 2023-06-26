Триває чотириста вісімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України дві крилаті ракети “Калібр” та 7 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” було знищено. Також, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударними), усі дрони знищено. Крім того, протягом доби завдав 36 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У пресслужбі зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах РБ тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів РФ перед їх відправленням у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На Куп’янському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Стельмахівки.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Спірного та Роздолівки – Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Соледара та Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безрезультатні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

На Шахтарському напрямку підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного, Макарівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок.