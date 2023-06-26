Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ
Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України дві крилаті ракети “Калібр” та 7 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” було знищено. Також, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударними), усі дрони знищено. Крім того, протягом доби завдав 36 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
У пресслужбі зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах РБ тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів РФ перед їх відправленням у райони ведення бойових дій на території України.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.
На Куп’янському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Стельмахівки.
На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Спірного та Роздолівки – Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Соледара та Білої Гори Донецької області.
На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безрезультатні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного.
На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки.
На Шахтарському напрямку підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного, Макарівки.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок.
Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях”, – мовиться у зведенні Генштабу.
- Станом на 26 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі.
- Для протидії загонам ПВК “Вагнер” ворог відвів окремі підрозділи, залучені до збройної агресії проти України.
- Збройний заколот ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина суттєво не вплинув на здатність російських військ проводити наступальні та оборонні операції в Україні.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, українські підрозділи просуваються під Бахмутом з півночі й півдня.
- Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.