Про це повідомляє місцеве видання Еxpats.
Відповідне рішення було прийнято тиждень тому, 23 квітня. Суд постановив, що уряд, просуваючи певні обмеження в зв’язку з епідемією коронавірусу, обмежив свободу пересування громадян і закрив торгові точки.
Йдеться про чотири заходи Міністерства охорони здоров’я, що обмежують вільне пересування людей, а також роздрібні продажі і послуги. У суді пояснили, що такі фундаментальні обмеження не можуть бути введені міністерством відповідно до закону про охорону громадського здоров’я, але вони повинні грунтуватися на законі про кризу. У відповідь Кабінет міністрів затвердив заходи в якості надзвичайних на основі закону про кризу, як того вимагав суд.
При цьому, в місцевих ЗМІ писали про те, що рішення суду, по суті, не скасував заходи карантину і не дозволило торгувати, а лише змусило Кабмін звернути увагу на врегулювання ситуації на законодавчому рівні.
Якби Кабмін не прийняв відповідні зміни, то обмежувальні заходи перестали б діяти автоматично з 1 травня.
Уряд Чехії ухвалив рішення з 24 квітня дозволити громадянам вільно пересуватися по країні і за її межами, відкривши кордон.
Чехія поступово знімає карантинні обмеження. З 27 квітня в країні відкрили магазини площею до 2500 кв.м. (крім продуктових, які і так залишалися відкритими), а також тренажерні зали, зоопарки та ботанічні сади, з 11 травня – інші магазини і торгові центри, з 25 травня – ресторани, готелі, театри і все інше.
- 21 квітня стало відомо, що влада Австрії мають намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви.
- Влада Польщі анонсували поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менше 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани і бари з роботою на винос.