Муніципальний суд Праги (Чехія) скасував чотири обмежувальні карантинні заходи, назвавши їх незаконними. Всі вони стосувалися прав громадян на пересування і отримання тих чи інших послуг.

Про це повідомляє місцеве видання Еxpats.

Відповідне рішення було прийнято тиждень тому, 23 квітня. Суд постановив, що уряд, просуваючи певні обмеження в зв’язку з епідемією коронавірусу, обмежив свободу пересування громадян і закрив торгові точки.

Йдеться про чотири заходи Міністерства охорони здоров’я, що обмежують вільне пересування людей, а також роздрібні продажі і послуги. У суді пояснили, що такі фундаментальні обмеження не можуть бути введені міністерством відповідно до закону про охорону громадського здоров’я, але вони повинні грунтуватися на законі про кризу. У відповідь Кабінет міністрів затвердив заходи в якості надзвичайних на основі закону про кризу, як того вимагав суд.

При цьому, в місцевих ЗМІ писали про те, що рішення суду, по суті, не скасував заходи карантину і не дозволило торгувати, а лише змусило Кабмін звернути увагу на врегулювання ситуації на законодавчому рівні.

Якби Кабмін не прийняв відповідні зміни, то обмежувальні заходи перестали б діяти автоматично з 1 травня.

Уряд Чехії ухвалив рішення з 24 квітня дозволити громадянам вільно пересуватися по країні і за її межами, відкривши кордон.

Чехія поступово знімає карантинні обмеження. З 27 квітня в країні відкрили магазини площею до 2500 кв.м. (крім продуктових, які і так залишалися відкритими), а також тренажерні зали, зоопарки та ботанічні сади, з 11 травня – інші магазини і торгові центри, з 25 травня – ресторани, готелі, театри і все інше.