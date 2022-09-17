Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після звісток про масове поховання у звільненому Ізюмі наголосив, що усі воєнні злочинці мають бути притягнені до відповідальності.

Про це він заявив у своєму Twitter.

За словами голови чеського МЗС, Росія залишила після себе братські могили сотень застрелених і закатованих людей під Ізюмом. На думку Ліпавського, у ХХІ сторіччі подібні атаки проти цивільного населення — це немислимо і жахливо.

“Ми зобов’язані не закривати на це очі. Виступаємо за покарання усіх воєнних злочинців”, — написав Ян Ліпавський.

Водночас він закликав до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде переслідувати злочинців.

ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.