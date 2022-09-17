Про це він заявив у своєму Twitter.
За словами голови чеського МЗС, Росія залишила після себе братські могили сотень застрелених і закатованих людей під Ізюмом. На думку Ліпавського, у ХХІ сторіччі подібні атаки проти цивільного населення — це немислимо і жахливо.
“Ми зобов’язані не закривати на це очі. Виступаємо за покарання усіх воєнних злочинців”, — написав Ян Ліпавський.
Водночас він закликав до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде переслідувати злочинців.
ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.
- 99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.
- У звільненому Ізюмі в Харківській області, який постраждав від російської окупації, знайшли поховання близько 20 військовослужбовців зі зв’язаними за спинами руками.
- 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі розповіла 21-річна Анастасія Бугера.