У Чорногорії, у Подгориці співробітники кафе "Руски Бар" на робочому одязі носять символіку російських загарбників – Z. Натомість посольство України у Чорногорії засудило поведінку адміністрації цього кафе.

Про це йдеться на офіційній сторінці посольства України у Чорногорії.

У заяві посольство України у Чорногорії жорстко та категорично засуджує поведінку адміністрації кафе під назвою “Руски Бар” у Подгориці, де офіціанти на робочому одязі носять сумнозвісну символіку російської збройної агресії проти України – літеру “Z”.

“Ми обурені тим, що у столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу”, – наголосили у посольстві.

Окрім того, посольство України в Чорногорії надіслало дипломатичну ноту (різновид документів зовнішньодипломатичного листування) до відповідних органів влади Чорногорії та чекає офіційної реакції щодо цього інциденту.

Варто зазначити, що літера “Z”, яку російські окупанти наносять на свою техніку, почала з’являтися як головний символ пропаганди РФ та підтримки повномасштабного вторгнення в Україну. Тому за подібне її використання у Чехії можуть притягнути до відповідальності.

Окрім російських пропагандистських матеріалів, літеру “Z” почали поширювати на вулицях Чехії. А з огляду на те, що це вважається підтримкою військової агресії РФ, подібну символіку будуть розцінювати як нацистську свастику. І наслідки для тих, хто поширює або використовує “Z”, будуть відповідними.

До того ж, низка компаній почали відмовлятися від літери “Z” у власних логотипах та назвах. Наприклад швейцарська страхова компанія “Zurich Insurance” припинила використовувати логотип з літерою “Z” через її асоціацію з вторгненням РФ до України.