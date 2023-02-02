В Енергодарі Запорізької області російські загарбники навмисно виводять гривню з обігу, аби залишити місцевих мешканців без засобів для існування.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” в Telegram.

Відтак, днями російські окупанти провели так звану “чистку” обмінників, і тепер в Енергодарі майже неможливо обміняти українську валюту.

Водночас у місті живуть атомники Запорізької АЕС, котрі відмовилися співпрацювати з ворогом і продовжують на банківські картки отримувати зарплатню від ДП НАЕК “Енергоатом”.

У компанії зазначили, що внаслідок фінансового терору РФ зараз всі місцеві мешканці опинилися на межі виживання, адже матимуть труднощі з базовими потребами, наприклад елементарною купівлею продуктів.

“Таким чином, російські окупанти не залишають енергодарцям вибору, змушуючи їх переходити на ворожу валюту. Намагаються хоч у такий спосіб здолати нескорених людей, які не втрачають гідності навіть у жорстких умовах російської окупації”, – наголосили в “Енергоатомі”.

Зауважимо, що працівникам, котрі підписали контракти з російськими загарбниками, самопроголошене “керівництво” станції зменшує зарплатню майже вдвічі – на 45%.

Нове “керівництво” пояснює це тим, що Запорізьку АЕС зупинено, її блоки не експлуатуються, а тому і всі гроші виплачувати немає потреби.

Повідомляється, що раніше російські загарбники анонсували скасування трудового стажу і відпусток, зароблених в українському ВП ЗАЕС тими працівниками, які перейшли на бік ворога. Отже, росіяни порушили свої ж обіцянки, які давали атомникам Запорізької станції, переманюючи їх на бік РФ.

“Компанія “Енергоатом” гарантує, що персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика”, – зазначили у пресслужбі “Енергоатома”.