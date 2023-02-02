Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” в Telegram.
Відтак, днями російські окупанти провели так звану “чистку” обмінників, і тепер в Енергодарі майже неможливо обміняти українську валюту.
Водночас у місті живуть атомники Запорізької АЕС, котрі відмовилися співпрацювати з ворогом і продовжують на банківські картки отримувати зарплатню від ДП НАЕК “Енергоатом”.
У компанії зазначили, що внаслідок фінансового терору РФ зараз всі місцеві мешканці опинилися на межі виживання, адже матимуть труднощі з базовими потребами, наприклад елементарною купівлею продуктів.
“Таким чином, російські окупанти не залишають енергодарцям вибору, змушуючи їх переходити на ворожу валюту. Намагаються хоч у такий спосіб здолати нескорених людей, які не втрачають гідності навіть у жорстких умовах російської окупації”, – наголосили в “Енергоатомі”.
Зауважимо, що працівникам, котрі підписали контракти з російськими загарбниками, самопроголошене “керівництво” станції зменшує зарплатню майже вдвічі – на 45%.
Нове “керівництво” пояснює це тим, що Запорізьку АЕС зупинено, її блоки не експлуатуються, а тому і всі гроші виплачувати немає потреби.
Повідомляється, що раніше російські загарбники анонсували скасування трудового стажу і відпусток, зароблених в українському ВП ЗАЕС тими працівниками, які перейшли на бік ворога. Отже, росіяни порушили свої ж обіцянки, які давали атомникам Запорізької станції, переманюючи їх на бік РФ.
“Компанія “Енергоатом” гарантує, що персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика”, – зазначили у пресслужбі “Енергоатома”.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що кількість українського персоналу на Запорізькій АЕС “значно скоротилася” після того, як російські війська зайняли об’єкт і прилегле місто в березні 2022 року.
- Дії російських загарбників привели до зупинки унікального повномасштабного тренажера на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
- Російські армійці планують завезти на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію ремонтників з Республіки Білорусь, адже російські загарбники все ще шукають працівників для роботи на ЗАЕС.