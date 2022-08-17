19 неурядових правозахисних організацій Грузії у своєму зверненні до влади країни закликали негайно запровадити візовий режим для громадян РФ. Вони зауважили, що контроль за в'їздом до Грузії російських громадян та підприємств є питанням національної безпеки країни.

Про це повідомляє видання DW.

Грузинські правозахисники та активісти вказали на різке зростання кількості росіян, які прибувають до їхньої країни з початку поточного року. Крім того, у Грузії після нападу РФ на Україну — з кінця лютого 2022 року — зареєстровано близько 6400 російських компаній, що в сім разів більше за показник всього 2021 року.

Автори звернення висловили стурбованість значним збільшенням експорту з Грузії до РФ на тлі масштабних міжнародних санкцій проти РФ. Масовий наплив росіян та російського бізнесу до Грузії свідчить про те, що ця країна використовується “для пом’якшення ефекту від міжнародних санкцій проти РФ”, йдеться у тексті звернення.

“Окупація, що триває, етнічні чистки, вчинені РФ в Грузії, злочини проти людяності, безперервний конфлікт в Україні і часто використовуваний РФ підхід — інтервенція в іноземну державу під приводом так званого захисту власних громадян — створює достатню підставу для встановлення візового режиму”, – зазначили представники НУО.

Вони наголосили, що обмеження громадян країни-агресорки у правах є поширеною практикою і не суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини.

“На підставі всього вищевикладеного вимагаємо негайно встановити візовий режим для громадян РФ та переглянути правовий статус тих, хто вже в’їхав на територію країни”, – додали автори звернення.

Також грузинські НУО висловили “повну підтримку” українському народу у його боротьбі за свободу та вказали на дії РФ проти України та Грузії, заборонені міжнародним правом у галузі ведення війни. Крім того, РФ продовжує порушувати територіальну цілісність Грузії, нагадали правозахисники.

Серед тих, хто підписав звернення, — фонд “Відкрите суспільство” Грузії, Інститут громадянського суспільства, Асоціація молодих юристів Грузії, “Рух за рівність”, Група підтримки жіночих ініціатив WISG, Європейський фонд, Центр соціальних наук і Стражі суду Грузії (Court Watch).

Грузія є однією з країн, до якої поїхала найбільша кількість росіян після початку російського вторгнення в Україну. Громадяни РФ мають право перебувати у Грузії без візи протягом одного року.