Міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс запропонувала відкладати частину грошей, які йдуть на оплату російського газу, та передавати їх на відновлення України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

З такою пропозицією Єва-Марія Лійметс виступила на спільному брифінгу у Талліні з главами МЗС Франції, Литви та Латвії.

За словами естонської міністерки, Росія повинна відповідати за свої руйнівні воєнні злочини в Україні. Вона також додала, що для відновлення українських міст можна буде використовувати заморожені активи росіян.

“Основний акт Росія-НАТО застарів. Ми повинні бути готові до тривалої політики стримування Росію та продовжувати політику невизнання окупованих Росією українських територій”, – наголосила очільниця МЗС Естонії.

У відповідь міністр закордонних справ Франції Жан-Ів-Ле Дріан заявив, що вже найближчими днями Європейський Союз оголосить про деталі нових антиросійських санкцій. Мета цих санкцій – змусити президента РФ Володимира Путіна завершити “цю божевільну агресію”.

Своєю чергою глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс додав, що НАТО потрібно розглянути та ухвалити постійну передову оборону. він також зауважив, що Євросоюз повинен санкційно тиснути на Росію не тільки в енергетичному секторі, а й в інших.