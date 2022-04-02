Про це повідомляє американський телеканал CNN.
З такою пропозицією Єва-Марія Лійметс виступила на спільному брифінгу у Талліні з главами МЗС Франції, Литви та Латвії.
За словами естонської міністерки, Росія повинна відповідати за свої руйнівні воєнні злочини в Україні. Вона також додала, що для відновлення українських міст можна буде використовувати заморожені активи росіян.
“Основний акт Росія-НАТО застарів. Ми повинні бути готові до тривалої політики стримування Росію та продовжувати політику невизнання окупованих Росією українських територій”, – наголосила очільниця МЗС Естонії.
У відповідь міністр закордонних справ Франції Жан-Ів-Ле Дріан заявив, що вже найближчими днями Європейський Союз оголосить про деталі нових антиросійських санкцій. Мета цих санкцій – змусити президента РФ Володимира Путіна завершити “цю божевільну агресію”.
Своєю чергою глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс додав, що НАТО потрібно розглянути та ухвалити постійну передову оборону. він також зауважив, що Євросоюз повинен санкційно тиснути на Росію не тільки в енергетичному секторі, а й в інших.
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про розрахунки за газ в рублях. В іншому разі він погрожує його перекрити.
Опісля стало відомо, як на указ Путіна щодо оплати за газ у рублях зреагували уряди Великої Британії, Німеччини та Франції.
- Раніше Австралія оголосила, що введе на всі російські товари мито 35%. Також після промови Президента України Володимира Зеленського австралійський парламент ухвалив рішення відмовитися від закупівлі газу та нафти з РФ.
- Окрім цього президент Литви Гітанас Науседа заявив, що майбутній п’ятий пакет санкцій проти РФ має містити в собі заборону на імпорт російських нафти та газу. На його думку, це завдасть кремлівському режиму найбільшої шкоди.