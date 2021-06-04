Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей провів паралель між масштабними кібератаками, які здійснюються проти федеральних та бізнес-установ США із терактом 11 вересня 2001 року.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Wall Street Journal.

Очільник ФБР розповів, що відомство розслідує 100 видів кібератак з використанням програм-вимагачів.

За його словами, недавню серію кібератак на уряд та американські корпорації можна порівняти з труднощами, які були у сфері оборони в результаті терористичних атак 11 вересня. Зі 100 активних розслідувань кібератак, більшість пов’язана з хакерами, які працюють з території Росії.

“Є багато паралелей, це дуже важливо, і ми приділяємо багато уваги цьому… Є певна спільна відповідальність не тільки між урядовими організаціями, але й приватним сектором, та навіть звичайними американцями”, – сказав Рей.

За останній час були масштабні кібератаки на газовий, нафтовий та м’ясний бізнес. Проте, серед 100 випадків, які розслідують в ФБР, кожна атака вражала від 12 до 100 цілей одночасно.

на початку червня найбільша в світі м’ясопереробна компанія JBS піддалася кібератаці, через яку деякі підприємства в Австралії, Канаді та США були тимчасово зупинені. У Білому домі заявили, що атака з використанням програм-вимагачів ймовірно була вчинена злочинним угрупованням, що базується в Росії. Зараз розслідуванням займається ФБР.

“JBS повідомила [Білий дім] про те, що вимога викупу йде від злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії. Зараз Білий дім безпосередньо взаємодіє з урядом Росії з цього питання і повідомляє, що держава не покриває злочинців-здирників”, – заявила у вівторок прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

У самій же компанії сказали, що кібератака може привести до дефіциту м’яса або підвищення цін для споживачів.

Наприкінці травня пов’язані з Росією хакери атакували десятки урядових установ, аналітичних центрів та неурядових організацій у США та інших країнах. Зусилля хакерів були націлені на близько 3000 облікових записів електронної пошти в більш ніж 150 різних організаціях у 24 країнах світу.

До цього стало відомо, що американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів, стала жертвою хакерської атаки. У компанії дізналися про кібератаку у п’ятницю, 7 травня. Під час атаки була застосована “програма-вимагач”. Федеральне бюро розслідувань уже підтвердило, що за кібератаку відповідальна злочинна група DarkSide. Colonial Pipeline виплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, аби вони розблокували їх роботу.