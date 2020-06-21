Правоохоронці проводять обшуки в газорозподільчій компанії через вибух будинку в Києві на Позняках.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Уточнюється, що обшук проводиться в газорозподільчій компанії, яка обслуговує дев’ятиповерховий багатоквартирний будинок, де стався вибух.

При цьому поліцією вже відкрито кримінальне провадження за фактом ймовірного порушення вимог пожежної безпеки.

Повідомляється, що після проведення експертизи будівлі на предмет можливого подальшого небезпечного руйнування, мешканцям будинку буде дозволено зайти в свої квартири для того, щоб забрати необхідні речі.

При цьому в подальшому будинок буде цілодобово охоронятися правоохоронцями.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.