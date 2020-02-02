Про це повідомляє DW.
Зниження видобутку в січні склало 6%, оскільки раніше “Газпром” планував, що в цей час будуть більш низькі температури, складаючи план видобутку блакитного палива.
Таким чином, замість 47,32 мільярдів кубометрів, в січні “Газпром” добув 44,3 мільярди кубометрів газу.
У “Газпромі” пояснили це тим, що при плануванні обсягів видобутку газу заклали середню температуру на градус нижче торішнього показника. У той же час температура, за фактом, виявилася на 5 градусів вищою середньої за останні три роки і найвищою за останнє десятиліття.
Очікується, що в перспективі обсяги і далі скорочуватимуться. Попередньо – до 13,3 мільярдів кубометрів, в порівнянні з нинішніми 17,55 мільярдами кубометрів.
Це пояснюється і тим, що європейські споживачі російського газу зробили великі запаси в європейських сховищах до підписання транзитного контракту “Газпрому” з Україною, яке відбулося в грудні 2019 року, і тепер витрачають запаси.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- 1 січня у компанії “Оператор газотранспортної системи України” заявили, що транзит газу з Росії до Європи по новому контракту стартував.
- Згодом стало відомо, що Україна вже отримала оплату за транзит російського газу, незважаючи на те, що його обсяги тимчасово знизилися.