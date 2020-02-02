Про це повідомляє DW.

Зниження видобутку в січні склало 6%, оскільки раніше “Газпром” планував, що в цей час будуть більш низькі температури, складаючи план видобутку блакитного палива.

Таким чином, замість 47,32 мільярдів кубометрів, в січні “Газпром” добув 44,3 мільярди кубометрів газу.

У “Газпромі” пояснили це тим, що при плануванні обсягів видобутку газу заклали середню температуру на градус нижче торішнього показника. У той же час температура, за фактом, виявилася на 5 градусів вищою середньої за останні три роки і найвищою за останнє десятиліття.

Очікується, що в перспективі обсяги і далі скорочуватимуться. Попередньо – до 13,3 мільярдів кубометрів, в порівнянні з нинішніми 17,55 мільярдами кубометрів.

Це пояснюється і тим, що європейські споживачі російського газу зробили великі запаси в європейських сховищах до підписання транзитного контракту “Газпрому” з Україною, яке відбулося в грудні 2019 року, і тепер витрачають запаси.