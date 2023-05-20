Джерело: Володимир Зеленський/Telegram.
Глава держави подякував прем’єр-міністру Великої Британії за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів.
Під час зустрічі сторони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня.
Також Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі президента України в саміті “Групи семи”.
Зазначимо, що сьогодні вранці Володимир Зеленський прибув до Японії для участі в саміті “Великої сімки”.
“Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим”, – написав президент України.
За інформацією ЗМІ, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Японії, президент США Джо Байден оголосить новий пакет допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів.
Інформацію про чергову допомогу від США виданню повідомили американські та українські посадовці, які знайомі з цим питанням.
До нового пакета увійде більше артилерійських снарядів, бронетехніки і протитанкової зброї.
- Лідери “Великої сімки” на саміті в Японії підтвердили своє зобов’язання надавати фінансову та військову підтримку Україні в її боротьбі проти збройної агресії Росії.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запевнив, що під час поїздок цього тижня до Японії та Ісландії просуватиме посилення підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення РФ.
- Поїздки президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії продемонстрували зміну політичного ландшафту щодо підтримки Києва, оскільки зростає занепокоєння щодо підтримки США в умовах наближення президентських виборів.