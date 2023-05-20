У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Джерело: Володимир Зеленський/Telegram.

Глава держави подякував прем’єр-міністру Великої Британії за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня.

Також Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі президента України в саміті “Групи семи”.

Зазначимо, що сьогодні вранці Володимир Зеленський прибув до Японії для участі в саміті “Великої сімки”.

“Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим”, – написав президент України.

За інформацією ЗМІ, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Японії, президент США Джо Байден оголосить новий пакет допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів.

Інформацію про чергову допомогу від США виданню повідомили американські та українські посадовці, які знайомі з цим питанням.

До нового пакета увійде більше артилерійських снарядів, бронетехніки і протитанкової зброї.