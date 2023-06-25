Міністри закордонних справ Європейського союзу погодили збільшення фонду військової допомоги на 3,5 мільярда євро, кошти з якого будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів для України.

Джерело: Reuters

Очікується, що міністри “піднімуть фінансову стелю Європейського фонду миру”, бюджет якого на даний момент становить близько 7,9 млрд євро, на зустрічі в Люксембурзі в понеділок.

Водночас, як відзначили деякі посадовці, Угорщина й надалі блокує виділення ще одного траншу фонду для України в розмірі 500 млн євро.

Відтак, у Будапешті заявили, що будуть продовжувати блокування, доки Київ не виключить угорський банк OTP зі списку компаній, яких він вважає міжнародними спонсорами війни Росії в Україні.

“У понеділок буде прийнято рішення про поповнення Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро. Проте рішення щодо нового траншу Європейського фонду миру для України не буде, тому що про це ще немає згоди між державами-членами” – пояснив сказав на умовах анонімності високопоставлений посадовець ЄС.

Натомість EURACTIV, посилаючись на трьох дипломатів ЄС повідомляє, що Угорщина зрештою зняла своє вето.

Як розповіли у виданні, офіційно невдоволення Будапешта пов’язані з тим, що Фонд повинен допомагати не лише Україні, а й іншим країнам світу. При цьому раніше Угорщина неодноразово заявляла, що її претензії пов’язані з включенням OTP Банку до списку спонсорів війни.

“Хоча у Будапешті розуміють, що на підтримку України піде лише 1 мільярд євро, два дипломати заявили, що держави-члени ще не оформили угоду про конкретну суму”, – йдеться у матеріалі.