Про це повідомив спікер Євросоюзу Петер Стано у Twitter.

“Ми шкодуємо про рішення Грузії відновити польоти до Росії та у зворотному напрямку після рішення Росії скасувати заборону на перельоти минулого тижня. Через злочинну агресивну війну Росії проти України Європейський Союз та низка інших країн ввели санкції проти російського авіаційного сектору. Ми і наші партнери не дозволяємо польоти з Росії та над нею”, – зазначив Стано.

Спікер наголосив, що рішення уряду країни суперечить угоді про асоціацію Грузія – ЄС. У положеннях зокрема міститься, що країна має підтримувати зовнішню політику Євросоюзу.

У зв’язку з цим в ЄС виникають сумніви щодо європейського курсу Грузії. Також спікер нагадав про попередження Всесвітньої організації цивільної авіації ООН щодо безпеки російських літаків та російського авіаційного сектору в цілому.