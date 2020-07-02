В Індії громадяни масово протестують проти поліційного свавілля після інциденту щодо перевищення правоохоронцями їх повноважень при затриманні батька і сина нібито за порушення карантинних обмежень, що призвело до їх смерті.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

19 червня в південному штаті Таміл-Наду 58-річний Пі Джеярадж і його 38-річний син Беннікс продавали мобільні телефони в містечку Сатханкуламе. Згідно з матеріалами справи, їх затримала поліція, оскільки ті, нібито, порушили карантинні обмеження — їх торгові точки працювали пізніше дозволеного часу.

Чоловіків доставили в поліційну дільницю, де катували дві доби. За два дні вони померли в лікарні. За словами родичів, чоловіків жорстоко катували співробітники поліції.

Спершу до лікарні відвезли Беннікса. Він помер за дві години після ушпиталення. Приблизно через годину після смерті сина до лікарні привезли 58-річного Пі Джеяраджа, він помер рано вранці наступного дня. Від чого померли чоловіки — невідомо. Суд призначив провести розтин, але його результатів ще немає.

Дочка Джеяраджа, Персіс, записала відеозвернення, в якому стверджує, що поліціянти жорстоко били її батька, коли він лежав на підлозі. За нього намагався заступитися Беннікс, потім поліціянти побили і його.

Коли ситуація набула розголосу, громадяни звернулися до влади з вимогою розібратися в ситуації та вжити заходів.

Спочатку поліціянтів, які були замішані у справі, перевели на іншу дільницю і влада заявила, що виплатить сім’ям померлих по 13 тисяч доларів компенсацій.

Але люди продовжували вимагати покарати поліціянтів, а не просто перевести на іншу роботу.

У середу, 1 липня, чотирьох поліціянтів зрештою заарештували. Сьогодні мають заарештувати п’ятого поліціянта, який також був причетний до інциденту.

У вівторок верховний суд Тамілнада заявив, що було достатньо доказів, щоб звинуватити співробітників поліції у вбивстві.

В Індії в соціальних мережах пов’язують загибель Джаяраджа і Беннікса із вбивством Джорджа Флойда поліцією в Сполучених Штатах, що спричинило протести.