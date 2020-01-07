В іранському місті Керман під час масового прощання із загиблим командувачем корпусом вартових ісламської революції Касемом Сулеймані сталася тиснява, в якій загинули не менше 35 осіб.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Згідно з повідомленнями іранського телебачення, Касема Сулеймані поховали в його рідному місті Керман. Попрощатися з ним прийшли кілька тисяч чоловік, хоча точна цифра не повідомляється. Під час траурної церемонії сталася тиснява, в якій 48 осіб отримали травми.

За даними агентства Associated Press, напередодні в Тегерані попрощатися з Сулеймані прийшло понад мільйон іранців.

Сулеймані вважався другим найвпливовішою людиною в Ірані після верховного лідера Хаменеї. Але США бачили в ньому терориста і загрозу американським військам.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.