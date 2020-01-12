В Ірані правоохоронці жорстоко розганяють протестуючих: є загиблі

В Ірані правоохоронці жорстоко розганяють активістів, які вийшли на акції протестів на тлі авіакатастрофи літака МАУ.

Про це повідомила іранська служба телерадіокомпанії ВВС.

Деякі протестувальники в Тегерані повідомляють про “жорстокий і жахливий” розгон. Правоохоронці використовують кийки, гумові кулі, а також стріляють по активістах.

Крім того, в соцмережах повідомляють про загиблих. За різними даними, служби безпеки Ірану розстріляли від п’яти до семи чоловік.

باز شروع کردند به ملت بی‌گناه شلیک کردند. تا الان نزدیک به ۷ نفر طبق گزارش‌ها در تهران تیر خوردند. لعنت بهتون جنایتکاران — 🤖Nariman (@NarimanGharib) 12 января 2020 г.

В Ірані сьогодні люди знову вийшли на акції протестів через те, що іранські військові збили український пасажирський літак.