В Ірані правоохоронці жорстоко розганяють протестуючих: є загиблі

Про це повідомила іранська служба телерадіокомпанії ВВС.

Деякі протестувальники в Тегерані повідомляють про “жорстокий і жахливий” розгон. Правоохоронці використовують кийки, гумові кулі, а також стріляють по активістах.

Крім того, в соцмережах повідомляють про загиблих. За різними даними, служби безпеки Ірану розстріляли від п’яти до семи чоловік.

Received the following video from Iran- Tehran.

here another report on this: https://t.co/YLwRCFgEmO https://t.co/WWjCOSIDve pic.twitter.com/plbBLjD4qo

— 🤖Nariman (@NarimanGharib) 12 января 2020 г.