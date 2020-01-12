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В Ірані правоохоронці жорстоко розганяють протестуючих: є загиблі

В Ірані правоохоронці жорстоко розганяють активістів, які вийшли на акції протестів на тлі авіакатастрофи літака МАУ.

Неділя, 12 січня 2020, 20:28

Про це повідомила іранська служба телерадіокомпанії ВВС.

Деякі протестувальники в Тегерані повідомляють про “жорстокий і жахливий” розгон. Правоохоронці використовують кийки, гумові кулі, а також стріляють по активістах.

Крім того, в соцмережах повідомляють про загиблих. За різними даними, служби безпеки Ірану розстріляли від п’яти до семи чоловік.

В Ірані сьогодні люди знову вийшли на акції протестів через те, що іранські військові збили український пасажирський літак.

  • 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
  • 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
  • 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.

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