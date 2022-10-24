Іран не залишиться байдужим, якщо буде доведено, що його безпілотники використовуються РФ в Україні, заявив 24 жовтня міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амірабдоллахіан на тлі звинувачень, що Ісламська Республіка постачає безпілотники Москві для війни проти України.

Про це пише Reuters.

Так, він наголосив, що у разі, якщо буде доведено, що іранські безпілотники “використовуються у війні проти людей, Іран не повинен залишатися байдужими”.

Водночас глава іранського МЗС заявив, що оборонна співпраця між Тегераном і Москвою триватиме.

Велика Британія, Франція та Німеччина закликали провести в ООН розслідування звинувачень у тому, що РФ використовувала безпілотники іранського походження для нападу на Україну, порушуючи резолюцію Ради Безпеки ООН.

Посилаючись на дипломатів та офіційних осіб, агентство Reuters минулого тижня повідомило, що на додаток до додаткових безпілотників Іран пообіцяв надати РФ ракети класу “земля-земля”.

Раніше Тегеран засудив заклик європейських країн до Ради Безпеки ООН розслідувати звинувачення в тому, що він надав Росії безпілотники. Дії Ірану є порушенням його ядерної угоди, оскільки ударні дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 використовуються для ударів на лінії фронту та по цивільних об’єктах в Україні.