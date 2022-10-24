Про це пише Reuters.
Так, він наголосив, що у разі, якщо буде доведено, що іранські безпілотники “використовуються у війні проти людей, Іран не повинен залишатися байдужими”.
Водночас глава іранського МЗС заявив, що оборонна співпраця між Тегераном і Москвою триватиме.
Велика Британія, Франція та Німеччина закликали провести в ООН розслідування звинувачень у тому, що РФ використовувала безпілотники іранського походження для нападу на Україну, порушуючи резолюцію Ради Безпеки ООН.
Посилаючись на дипломатів та офіційних осіб, агентство Reuters минулого тижня повідомило, що на додаток до додаткових безпілотників Іран пообіцяв надати РФ ракети класу “земля-земля”.
Раніше Тегеран засудив заклик європейських країн до Ради Безпеки ООН розслідувати звинувачення в тому, що він надав Росії безпілотники. Дії Ірану є порушенням його ядерної угоди, оскільки ударні дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 використовуються для ударів на лінії фронту та по цивільних об’єктах в Україні.
- 18 жовтня під посольством Ірану у Києві відбулася акція протесту. Учасники акції закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а також запровадити санкції проти країни, яка постачає російському режиму дрони. Під час акції також закликали притягнути до відповідальності організаторів та виконавців теракту проти українського літака, збитого в небі над Тегераном у 2020 році.
- 19 жовтня Верховна Рада ухвалила жорсткішу заяву відносно Ірану у редакції, запропонованій нардепами з фракції “Європейська Солідарність” Олексієм Гончаренком, Артуром Герасимовим та Іриною Геращенко. Первісний проєкт монобільшості містив м’якші формулювання, зокрема, попри теракт проти пасажирського літака авіакомпанії МАУ у 2020 році, стосунки між Україною та Іраном назвали “доволі конструктивними”.
- Канадський уряд оголосив про запровадження нових, додаткових санкцій, проти представників іранського режиму.
- Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти Ірану за постачання РФ дронів-камікадзе.