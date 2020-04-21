Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте не планує знімати карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні, а також закликав італійців почекати з цим рішенням.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Конте зазначив, що відкриття країни після карантину має відбуватися за планом, щоб в разі зростання кількості нових заражень після ослаблення обмежень система охорони здоров’я змогла впоратися з навантаженням.

“Хотів би я сказати: давайте все відкриємо заново. Одразу ж. Прям з завтрашнього ранку … Але таке рішення було б безвідповідальним. Це підніме криву інфікування безконтрольно, що зведе нанівець всі зусилля, які ми докладали досі”, – написав він.

Він заявив, що усвідомлює, який моральний стан громадян, які перебувають в умовах ізоляції. При цьому, він підкреслив, що рішення скасувати карантин, на даному етапі, було б безвідповідальним.

Також він повідомив, що після скасування карантину в країні планують змінити модель роботи транспорту і бізнесу.

“У наступні дні ми ретельно будемо опрацьовувати план відкриття, щоб він відповідав інтересам всієї країни” – заявив Конте.

Поки що карантин в країні продовжено до 3 травня.

До кінця тижня прем’єр-міністр планує повідомити про план можливого виходу країни з карантину, проаналізувавши всі деталі. Можливо, перші обмеження буде скасовано вже з 4 травня.

Варто зазначити, що в Італії зафіксовано понад 181 тис. випадків заражень коронавірусом, з яких 24 114 осіб померли.

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, Італія є найбільш постраждалою від пандемії країною у світі (більше 22 000 загиблих).