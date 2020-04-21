Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.
Конте зазначив, що відкриття країни після карантину має відбуватися за планом, щоб в разі зростання кількості нових заражень після ослаблення обмежень система охорони здоров’я змогла впоратися з навантаженням.
“Хотів би я сказати: давайте все відкриємо заново. Одразу ж. Прям з завтрашнього ранку … Але таке рішення було б безвідповідальним. Це підніме криву інфікування безконтрольно, що зведе нанівець всі зусилля, які ми докладали досі”, – написав він.
Він заявив, що усвідомлює, який моральний стан громадян, які перебувають в умовах ізоляції. При цьому, він підкреслив, що рішення скасувати карантин, на даному етапі, було б безвідповідальним.
Також він повідомив, що після скасування карантину в країні планують змінити модель роботи транспорту і бізнесу.
“У наступні дні ми ретельно будемо опрацьовувати план відкриття, щоб він відповідав інтересам всієї країни” – заявив Конте.
Поки що карантин в країні продовжено до 3 травня.
До кінця тижня прем’єр-міністр планує повідомити про план можливого виходу країни з карантину, проаналізувавши всі деталі. Можливо, перші обмеження буде скасовано вже з 4 травня.
Варто зазначити, що в Італії зафіксовано понад 181 тис. випадків заражень коронавірусом, з яких 24 114 осіб померли.
Згідно з даними університету Джона Хопкінса, Італія є найбільш постраждалою від пандемії країною у світі (більше 22 000 загиблих).
- Нагадаємо, на початку березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.
- Пізніше Влада Італії закрила на карантин всю країну.
- 11 квітня Уряд Італії вирішив продовжити загальнонаціональний карантин до 3 травня у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
- В Італії хворих COVID-19 почали лікувати плазмою крові тих пацієнтів, що вижили.