Італія, яка є епіцентром спалаху пандемії на континенті, почала планувати скасування карантинних обмежень, бо в країні зменшується кількість випадків інфікування і смертності від коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Низка фірм та компаній можуть запрацювати в середині квітня.

Агробізнес і сектор охорони здоров’я Італії, а також компанії з виробництва механічного устаткування, пов’язані з цими галузями, можуть отримати дозвіл на відновлення роботи.

Якщо смертність від COVID-19 продовжуватимезменшуватися, то на початку травня вже діятиме менше соціальних обмежень — деякі магазини знову відкриються, а ось бари та ресторани все ще не можна буде відвідувати. Правила соціального дистанціювання також залишаться.

Остання постанова уряду прем’єр-міністра Джузеппе Конте встановила, що карантин діятиме до 13 квітня, але, швидше за все, його переглянуть.

“Залежно від того, як далі розвиватиметься інфекція, початок травня може стати часом, коли люди зможуть виходити на вулицю. Але ми повинні дотримуватися правил соціального дистанціювання”, – сказав Фабріціо Прегліаско, вірусолог з Міланського університету.

У вівторок, 7 квітня, італійська Асоціація лікарів заявила, що від коронавірусу померло 94 лікаря. Померли також 26 медсестер, повідомляє телеканал CNN.

За даними Італійського інституту охорони здоров’я, станом на понеділок загальне число працівників охорони здоров’я, інфікованих коронавірусом, становить 12 681 особа.