В Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.

Про це повідомили в Telegram-каналі МОЗ України “Коронавірус_Інфо”.

“Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних”, — йдеться в повідомленні.

Нові випадки зараження були зафіксовані в Київській області (44-річний чоловік, який напередодні був за кордоном) та Чернівецькій областях (33-річна жінка, особи у віці 31, 10, 18 років, двоє дітей у віці 1 рік і 9 місяців та 6 місяців).

“Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку”, — зазначили в МОЗ.

Також повідомляється, що один з нових випадків — летальний. Через COVID-19 в Чернівецькій області загинула 33-річна жінка. Таким чином, кількість смертей через коронавірус в Україні зросла до двох.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня в Києві зафіксовано ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.