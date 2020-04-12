Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, за добу в Італії помер 431 пацієнт, який заразився коронавірусом.
Це найнижчий показник смертності від вірусу, починаючи з 19 березня, коли в країні було підтверджено 427 летальних випадків.
Днем раніше влада повідомляла про 619 смертей.
Агентство цивільного захисту Італії поінформувало, що загальна кількість загиблих з моменту спалаху 21 лютого зросла до 19 899, що є другим показником у світі після США.
Кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу зросла до 156 363, що є третім світовим показником після США та Іспанії.
У неділю, 12 квітня, в реанімаціях перебували 3 343 пацієнта (у порівнянні з 3 381 у суботу).
Як зазначає агентство Bloomberg, скорочення кількості пацієнтів інтенсивної терапії вказує на те, що спалах вірусу поступово слабшає.
“Ознакою поліпшення є те, що кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, зменшується дев’ятий день поспіль після того, як вона стабільно зростала до 3 квітня до піку в 4 068 осіб”, – йдеться в публікації.
Як заявив в інтерв’ю одному з телеканалів спеціаліст з інфекційних хвороб міланської лікарні Sacco Массімо Галлі, “найгірше з першої великої хвилі епідемії вичерпується”.
“Ситуація поліпшується, тому що все менше людей потребують інтенсивної терапії”, – зазначив він.
На думку Галлі, поліпшення стало результатом жорстких карантинних заходів в Італії.
Варто відзначити, що прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте продовжив загальнонаціональний карантин до 3 травня у зв’язку з пандемією коронавірусу. Однак він допустив, що робота підприємств, закритих через карантин, може відновитися раніше цього терміну.
- 4 квітня в Італії вперше з початку епідемії коронавірусу COVID-19 знизилася кількість пацієнтів в інтенсивній терапії.
- В Італії більш ніж 99% померлих внаслідок захворювання коронавірусом COVID-19 мали також інші проблеми зі здоров’ям.
- Наприкінці лютого італійська влада все ще закликала туристів відвідати Мілан, незважаючи на перші летальні випадки через коронавірус COVID-19 у країні.