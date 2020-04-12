В Італії зафіксовано найнижчий з 19 березня показник смертності серед пацієнтів, у яких діагностовано коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, за добу в Італії помер 431 пацієнт, який заразився коронавірусом.

Це найнижчий показник смертності від вірусу, починаючи з 19 березня, коли в країні було підтверджено 427 летальних випадків.

Днем раніше влада повідомляла про 619 смертей.

Агентство цивільного захисту Італії поінформувало, що загальна кількість загиблих з моменту спалаху 21 лютого зросла до 19 899, що є другим показником у світі після США.

Кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу зросла до 156 363, що є третім світовим показником після США та Іспанії.

У неділю, 12 квітня, в реанімаціях перебували 3 343 пацієнта (у порівнянні з 3 381 у суботу).

Як зазначає агентство Bloomberg, скорочення кількості пацієнтів інтенсивної терапії вказує на те, що спалах вірусу поступово слабшає.

“Ознакою поліпшення є те, що кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, зменшується дев’ятий день поспіль після того, як вона стабільно зростала до 3 квітня до піку в 4 068 осіб”, – йдеться в публікації.

Як заявив в інтерв’ю одному з телеканалів спеціаліст з інфекційних хвороб міланської лікарні Sacco Массімо Галлі, “найгірше з першої великої хвилі епідемії вичерпується”.

“Ситуація поліпшується, тому що все менше людей потребують інтенсивної терапії”, – зазначив він.

На думку Галлі, поліпшення стало результатом жорстких карантинних заходів в Італії.

Варто відзначити, що прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте продовжив загальнонаціональний карантин до 3 травня у зв’язку з пандемією коронавірусу. Однак він допустив, що робота підприємств, закритих через карантин, може відновитися раніше цього терміну.