Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.
“Захист дорослих, які є найбільш уразливими, і забезпечення безпеки медичного персоналу є пріоритетом у боротьбі із варіантом “omicron”. Такий крок допоможе подолати хвилю нової мутації вірусу”, – сказав Беннет.
4-те щеплення буде доступне через чотири місяці після отримання третьої дози.
Беннет також зазначив, що Ізраїль був першим у світі, хто запровадив 3-тю дозу вакцини проти коронавірусу, а також першим вводить четверте щеплення.
- Нагадаємо, у компанії Moderna Inc стверджують, що бустерна доза вакцини COVID-19, ймовірно, захищає від штаму коронавірусу “Omicron” . Також Moderna планує розробити вакцину спеціально для захисту від цього штаму коронавірусу.
- Що необхідно знати про COVID-вакцину, якою щеплять українців.
- Американський ендокринолог розповіла, як вберегтися від Omicron.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.