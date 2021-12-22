Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт підтримав експертів, які виступили за введення 4-ї дози вакцини проти COVID-19 особам, старшим 60 років, і медичним працівникам.

Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

“Захист дорослих, які є найбільш уразливими, і забезпечення безпеки медичного персоналу є пріоритетом у боротьбі із варіантом “omicron”. Такий крок допоможе подолати хвилю нової мутації вірусу”, – сказав Беннет.

4-те щеплення буде доступне через чотири місяці після отримання третьої дози.

Беннет також зазначив, що Ізраїль був першим у світі, хто запровадив 3-тю дозу вакцини проти коронавірусу, а також першим вводить четверте щеплення.