Про це в інтерв’ю “Главкому” заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
“Слід звернути увагу також на раціональне забезпечення закладів освіти педагогами: десь їх не вистачає, скажімо, у Києві, а в окремих випадках фактична кількість учителів перевищує нормативну кількість ставок. Ось тут мають бути прийняті засновниками відповідні рішення”, – сказав чиновник.
Він додав, що за розрахунками Мінфіну, фактична кількість ставок педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти (без інтернатів) становить 502,3 тис. одиниць.
“Це більше розрахункової кількості ставок на 36,2 тис. одиниць. Тобто у нас вчителів на 32 тисячі більше, ніж потрібно”, – заявив заступник глави Мінфіну.
Єрмоличев уточнив, що мова йде про додаткові 5,6 млрд грн видатків з бюджету.
“Водночас для нас головне – здійснення органами місцевого самоврядування всіх заходів, що дозволять надавати дітям якісну освіту, незалежно від того, де учні живуть: у місті чи в селі”, – запевнив представник Мінфіну та уточнив, що освіта – це “делікатна тема”.
“Шкільна мережа у нас дуже розгалужена. І якщо порівняти цифри 90-х років, скільки у нас було шкіл, а також скільки дітей і вчителів у цих школах, то наразі кількість учнів у нас зменшилася майже удвічі, а от учителів не поменшало. Тому треба оптимізувати мережу. Адже у районі чи в якомусь місті освіта якісніша, ніж у селі”, – вважає Єрмоличев.
Раніше нардеп “Голосу”, член Комітету з питань освіти й науки Наталія Піпа пояснювала підходи реформи простою мовою так: якісь школи перепрофілюють на молодші, якісь на середні і якісь на вищі.
Заступник міністра фінансів відповів, як це може виглядати на практиці:
“Школи справді мають бути початкові, гімназії і ліцеї з профільною освітою. Я, до слова, виріс у районному центрі на Черкащині, де було дві школи. В одній навчалося близько 1 тис. дітей, в іншій – 400. Сьогодні у першій – 676 дітей, у другій – 315. Може, треба робити їх опорними і возити дітей із сіл шкільними автобусами? І тоді там буде більше дітей, школи великі і матимуть належну матеріально-технічну базу, а тому їх не треба закривати”, – резюмував Єрмоличев.
- У Міносвіти озвучили три сценарії початку навчання в школах з 1 вересня.
- У Міністерстві освіти й науки України не виключали, що у зв’язку з епідемічною ситуацією через коронавірус навчання в школах частково буде переведено в онлайн. А секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов попереджав, що школам у новому навчальному році, ймовірно, доведеться продовжити роботу в дистанційному режимі.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня, оскільки для цього потрібно, щоб 3G та 4G було по всій країні.