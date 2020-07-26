В Україні варто звернути увагу на раціональне забезпечення закладів освіти педагогами, адже наразі в країні на 32 тисячі вчителів більше, ніж потрібно.

Про це в інтерв’ю “Главкому” заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

“Слід звернути увагу також на раціональне забезпечення закладів освіти педагогами: десь їх не вистачає, скажімо, у Києві, а в окремих випадках фактична кількість учителів перевищує нормативну кількість ставок. Ось тут мають бути прийняті засновниками відповідні рішення”, – сказав чиновник.

Він додав, що за розрахунками Мінфіну, фактична кількість ставок педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти (без інтернатів) становить 502,3 тис. одиниць.

“Це більше розрахункової кількості ставок на 36,2 тис. одиниць. Тобто у нас вчителів на 32 тисячі більше, ніж потрібно”, – заявив заступник глави Мінфіну.

Єрмоличев уточнив, що мова йде про додаткові 5,6 млрд грн видатків з бюджету.

“Водночас для нас головне – здійснення органами місцевого самоврядування всіх заходів, що дозволять надавати дітям якісну освіту, незалежно від того, де учні живуть: у місті чи в селі”, – запевнив представник Мінфіну та уточнив, що освіта – це “делікатна тема”.

“Шкільна мережа у нас дуже розгалужена. І якщо порівняти цифри 90-х років, скільки у нас було шкіл, а також скільки дітей і вчителів у цих школах, то наразі кількість учнів у нас зменшилася майже удвічі, а от учителів не поменшало. Тому треба оптимізувати мережу. Адже у районі чи в якомусь місті освіта якісніша, ніж у селі”, – вважає Єрмоличев.

Раніше нардеп “Голосу”, член Комітету з питань освіти й науки Наталія Піпа пояснювала підходи реформи простою мовою так: якісь школи перепрофілюють на молодші, якісь на середні і якісь на вищі.

Заступник міністра фінансів відповів, як це може виглядати на практиці:

“Школи справді мають бути початкові, гімназії і ліцеї з профільною освітою. Я, до слова, виріс у районному центрі на Черкащині, де було дві школи. В одній навчалося близько 1 тис. дітей, в іншій – 400. Сьогодні у першій – 676 дітей, у другій – 315. Може, треба робити їх опорними і возити дітей із сіл шкільними автобусами? І тоді там буде більше дітей, школи великі і матимуть належну матеріально-технічну базу, а тому їх не треба закривати”, – резюмував Єрмоличев.