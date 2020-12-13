Covid-19 Україна

оновлено 13.12.2020 о 20:01

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12 грудня

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В Кабміні назвали умову, за якої локдаун можуть ввести ще до 8 січня

Посилений карантин в Україні може початися раніше. Для цього повинно статися стрімке збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом.

Неділя, 13 грудня 2020, 19:46

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Головним показником для введення жорсткого карантину раніше 8 січня може стати захворюваність на рівні 32-35 тисяч нових випадків на добу.

“Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих на день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок COVID-пакету, скільки ліжок були забезпечені киснем і скільки лікарень були залучені до подолання коронавірусної інфекції”, — сказав Немчинов.

Також він підкреслив, що при оцінці ситуації буде враховуватися заповненість ліжок для хворих COVID-19.

“Крім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується ліжко-фонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на більш ніж 40 тисяч, а в перспективі – на 75 тисяч”, – сказав міністр.

  • Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
  • У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
  • Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
  • Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
Теги: Олег Немчинов, відео, Кабмін, карантин, Коронавірус, локдаун

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