В Олександрівській лікарні Києва після кількох тижнів лікування помер один з пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це в Facebook повідомила головний лікар лікарні Людмила Антоненко.

Як повідомлялося раніше, протягом останнього часу двоє пацієнтів лікарні у вкрай важкому стані були підключені до апаратів екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). У понеділок, 6 квітня, один з пацієнтів помер.

“Нажаль сьогодні ми втратили пацієнта. За його життя ми боролись останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ та ЕКМО. Я і команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, приносимо співчуття рідним і знайомим. Повірте, кожний лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролись за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі у всьому світі. Проте ми не змогли”, — повідомила Антоненко.

Другий пацієнт на ЕКМО знаходиться в нестабільному важкому стані.

“Зараз триває ЕКМО. Сподіваємося на краще і виконуємо свою роботу”, — зазначила головний лікар.

Станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні перебуває 43 паціенти, у яких підтверджено зараження COVID-19, у ще 20 — підозра на коронавірус. Четверо пацієнтів знаходяться в реанімації.