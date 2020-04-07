Про це в Facebook повідомила головний лікар лікарні Людмила Антоненко.
Як повідомлялося раніше, протягом останнього часу двоє пацієнтів лікарні у вкрай важкому стані були підключені до апаратів екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). У понеділок, 6 квітня, один з пацієнтів помер.
“Нажаль сьогодні ми втратили пацієнта. За його життя ми боролись останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ та ЕКМО. Я і команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, приносимо співчуття рідним і знайомим. Повірте, кожний лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролись за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі у всьому світі. Проте ми не змогли”, — повідомила Антоненко.
Другий пацієнт на ЕКМО знаходиться в нестабільному важкому стані.
“Зараз триває ЕКМО. Сподіваємося на краще і виконуємо свою роботу”, — зазначила головний лікар.
Станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні перебуває 43 паціенти, у яких підтверджено зараження COVID-19, у ще 20 — підозра на коронавірус. Четверо пацієнтів знаходяться в реанімації.
- Раніше повідомлялося, що в столичній лікарні помер працівник державного концерну “Укроборонпром”, у якого напередодні діагностували коронавірус.
- Першу смерть від коронавірусу в Києві зафіксували 2 квітня. Помер 70-річний чоловік.
- Станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 38 пацієнтів загинули, 28 одужали.