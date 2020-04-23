У Києві з порушників карантинних обмежень стягнули вже майже 177 тисяч гривень штрафів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що в Києві продовжує працювати Моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19. До групи ризику, яку контролює центр, увійшли понад 40 тисяч киян (ті, хто прибув із країн з великим поширенням вірусу, і ті, хто контактували із хворими).

За словами Кличка, Моніторинговий центр уже здійснив майже 9000 контактів для отримання інформації (дзвінків і опитувань про самопочуття, про перебування в самоізоляції, про контакти за останній час). Фахівці дають рекомендації або необхідну допомогу, в тому числі і емоційну чи психологічну.

“Ті, хто відмовляється йти на контакт із центром, в подальшому матимуть справу з правоохоронцями. Поліція вже склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції. Щодо тих людей, які нехтують правилами і наражають на небезпеку інших”, – наголосив Кличко.

Він додав, що в столиці також відкрили кілька кримінальних проваджень за порушення карантинних обмежень.

“Всього за цей час правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників правил обмежень. З них зокрема: 179 – за перебування без масок у громадських місцях, 21 – за перебування групою більше 2 осіб. За результатами розглядів у судах, до бюджету стягнуто майже 177 тисяч гривень”, – зазначив Кличко.

(На відео – з 4:30)