Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.
“Зазначу, що в Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За півтора тижні представники Держпродспоживслужби і «Муніципальної охорони», спільно з поліцією, перевірили більше як півтори тисячі ресторанів і кафе, магазинів та ринків столиці. Склали 566 протоколів про порушення. Також у столиці закрили загалом 7 розважальних закладів”, – сказав Віталій Кличко.
- За порушення карантину в Києві оштрафували десятки ресторанів і магазинів.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.