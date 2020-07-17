У Києві за півтора тижня склали 566 протоколів через порушення карантину громадськими закладами столиці та закрили 7 розважальних закладів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

“Зазначу, що в Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За півтора тижні представники Держпродспоживслужби і «Муніципальної охорони», спільно з поліцією, перевірили більше як півтори тисячі ресторанів і кафе, магазинів та ринків столиці. Склали 566 протоколів про порушення. Також у столиці закрили загалом 7 розважальних закладів”, – сказав Віталій Кличко.