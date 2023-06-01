Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.
Правоохоронці провели огляд місця події та викликали ДСНС, аби вилучити та знешкодили знахідку.
“Закликаю громадян при виявленні небезпечних або невідомих предметів, не чіпати знахідку та повідомити на спецлінію “102”, – зауважив Андрій Нєбитов.
Додамо, що нещодавно киянин виявив на своєму городі крилату ракету Х-55, яка впала на земельну ділянку та не розірвалася.
Сапери ДСНС на городі у киянина вилучили крилату ракету Х-55. Її чоловік помітив, коли навідався до свого господарства. Небезпечний предмет знищили у спеціально відведеному місці.
Крім того, 11 травня, у Голосіївському районі Києва чоловік натрапив у своєму городі на мінометні снаряди часів Другої світової війни.
Подія сталася в Голосіївському районі, де чоловік натрапив у своєму городі на три предмети, ззовні схожі на бойові снаряди.
Прибувши за адресою, охоронці порядку огородили місце події та повідомили вибухотехніків ДСНС. Вибухотехніки підтвердили, що це – мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін.
Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.
У патрульній поліції наголосили, що є ще багато небезпечного з минулого сторіччя, яке роками лежить у нашій землі. До цього додаються сучасні смертоносні знаряддя, які використовують проти українців російські загарбники.
- Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що через забруднення території України вибухонебезпечними предметами в зоні ризику перебуває 6,1 мільйона людей.
- За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів.
- Припускається, що території Україні, що наразі забруднені мінами та іншими вибуховими пристроями в Україні, ймовірно, завбільшки з Велику Британію.