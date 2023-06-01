У лісі одного з районів Київської області виявили нерозірвану бойову частину безпілотного літального апарата Shahed, котрим завдають ударів по Україні російські загарбники.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

Правоохоронці провели огляд місця події та викликали ДСНС, аби вилучити та знешкодили знахідку.

“Закликаю громадян при виявленні небезпечних або невідомих предметів, не чіпати знахідку та повідомити на спецлінію “102”, – зауважив Андрій Нєбитов.

Додамо, що нещодавно киянин виявив на своєму городі крилату ракету Х-55, яка впала на земельну ділянку та не розірвалася.

Сапери ДСНС на городі у киянина вилучили крилату ракету Х-55. Її чоловік помітив, коли навідався до свого господарства. Небезпечний предмет знищили у спеціально відведеному місці.

Крім того, 11 травня, у Голосіївському районі Києва чоловік натрапив у своєму городі на мінометні снаряди часів Другої світової війни.

Подія сталася в Голосіївському районі, де чоловік натрапив у своєму городі на три предмети, ззовні схожі на бойові снаряди.

Прибувши за адресою, охоронці порядку огородили місце події та повідомили вибухотехніків ДСНС. Вибухотехніки підтвердили, що це – мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін.

Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.

У патрульній поліції наголосили, що є ще багато небезпечного з минулого сторіччя, яке роками лежить у нашій землі. До цього додаються сучасні смертоносні знаряддя, які використовують проти українців російські загарбники.