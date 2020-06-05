Про це повідомляє NBC News.
На церемонії прощання зібралися його родичі, друзі, а також місцеві політики і правозахисники.
Біля закритої труни загиблого в актовому залі Північного центрального університету зібралося кілька сотень людей.
Також на церемонії прощання був присутній мер міста Джейкоб Фрей. Він опустився на одне коліно перед труною і розплакався.
Під час церемонії виступив адвокат сім’ї Флойда Бен Крамп, який заявив, що 46-річний афроамериканець помер не від коронавірусу, а внаслідок іншої пандемії, “яка відома в Америці – пандемії расизму і дискримінації”.
Після проповіді священика присутні вшанували пам’ять Джорджа Флойда хвилиною мовчання, яка тривала 8 хвилин і 46 секунд – стільки часу поліцейський Дерек Шовін тиснув коліном на шию загиблого, внаслідок чого той задихнувся.
Церемонії прощання з Флойдом відбудуться також в Північній Кароліні, де народився чоловік, а також в Техасі, де його поховають.
- У Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.