4 червня в Міннеаполісі (США) відбулася церемонія прощання з афроамериканцем Джорджем Флойдом, який загинув в результаті задушення з боку поліцейського.

Про це повідомляє NBC News.

На церемонії прощання зібралися його родичі, друзі, а також місцеві політики і правозахисники.

Біля закритої труни загиблого в актовому залі Північного центрального університету зібралося кілька сотень людей.

Також на церемонії прощання був присутній мер міста Джейкоб Фрей. Він опустився на одне коліно перед труною і розплакався.

Під час церемонії виступив адвокат сім’ї Флойда Бен Крамп, який заявив, що 46-річний афроамериканець помер не від коронавірусу, а внаслідок іншої пандемії, “яка відома в Америці – пандемії расизму і дискримінації”.

Після проповіді священика присутні вшанували пам’ять Джорджа Флойда хвилиною мовчання, яка тривала 8 хвилин і 46 секунд – стільки часу поліцейський Дерек Шовін тиснув коліном на шию загиблого, внаслідок чого той задихнувся.

Церемонії прощання з Флойдом відбудуться також в Північній Кароліні, де народився чоловік, а також в Техасі, де його поховають.