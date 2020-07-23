Про це Ляшко розповів в інтерв’ю «Українського радіо».

За його словами, школи будуть працювати до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в червону зону – тоді заклади закриваються на період, поки відбувається карантин.

“Певні рекомендації до того, як працюють школи в зеленій, жовтій та помаранчевій зонах, будуть. Зараз ми їх узгоджуємо з Міністерством освіти для того, щоб напрацювати норми, які реально будуть виконуватися. Ми не хочемо писати норми, які потім не можна виконати з урахуванням навіть того, що не можна зобов’язати учнів впродовж шести уроків перебувати в масках в залі. Ми готові йти на ризики, щоб забезпечити навчання дітей та управляти ситуацією шляхом адаптивного карантину”, – сказав санлікар.

Також Ляшко не виключив поділу предметів за форматом їх вивчення.

“Можливо, якісь предмети можна вивчати дистанційно, а якісь, перебуваючи в школі. Втім, ми повинні розуміти також, що школа виконує як освітню, так і соціально-економічну функції. Батьки, які працюють, відводячи дитину до школи, мають певний час, коли вони йдуть на роботу і виконують свої професійні обов’язки. Дитина в цей час перебуває під наглядом вчителів в освітньому процесі. Як тільки ми переходимо на певну дистанційну освіту, то з дитиною повинен хтось перебувати вдома. Це буде впливати на можливість сім’ї адекватно працювати і поповнювати сімейний бюджет”, – пояснив він.