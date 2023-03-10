Про це інформує пресслужба ДТЕК.
“Фахівці ДТЕК працювали всю ніч, щоб полагодити високовольтне обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. Вранці роботи завершено і енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області”, – розповіли у ДТЕК.
Відтак додали, що сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання планується повернути орієнтовно о 17:00.
“Через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження”, – зауважили у ДТЕК.
Зауважимо, що, за даними “Укренерго”, станом на 10:30 ранку 10 березня енергосистема продовжує відновлюватися після вчорашньої масованої атаки РФ. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Житомирській та Харківській областях діють графіки погодинних відключень.
У компанії зазначили, що сьогодні споживання електроенергії – на рівні робочого дня. Проте внаслідок вчорашньої атаки РФ, що спричинила значні пошкодження обладнання, є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень.
Крім того, росіяни 9 березня продовжували обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Натомість ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.
- Сьогодні, 10 березня, через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок вчорашньої атаки РФ у частині чотирьох районів Києва застосовувалися стабілізаційні відключення. Проте вже о 12:47 електропостачання відновили для всіх жителів столиці.
- У Харкові та області тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару 9 березня. Найважчою залишається ситуація у Харкові, де без енергопостачання залишаються 470 тисяч споживачів.
- Група ДТЕК завершує будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції. Відтак вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.