Сьогодні, 10 березня, в Одеській області завершили ремонт високовольтного обладнання, яке живить регіон, відтак енергетики відновили електропостачання для всіх споживачів.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

“Фахівці ДТЕК працювали всю ніч, щоб полагодити високовольтне обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. Вранці роботи завершено і енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області”, – розповіли у ДТЕК.

Відтак додали, що сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання планується повернути орієнтовно о 17:00.

“Через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження”, – зауважили у ДТЕК.

Зауважимо, що, за даними “Укренерго”, станом на 10:30 ранку 10 березня енергосистема продовжує відновлюватися після вчорашньої масованої атаки РФ. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Житомирській та Харківській областях діють графіки погодинних відключень.

У компанії зазначили, що сьогодні споживання електроенергії – на рівні робочого дня. Проте внаслідок вчорашньої атаки РФ, що спричинила значні пошкодження обладнання, є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень.

Крім того, росіяни 9 березня продовжували обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Натомість ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.