Про це інформує пресслужба ДТЕК.

“Фахівці ДТЕК працювали всю ніч, щоб полагодити високовольтне обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. Вранці роботи завершено і енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області”, – розповіли у ДТЕК.

Відтак додали, що сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання планується повернути орієнтовно о 17:00.

“Через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження”, – зауважили у ДТЕК.

Зауважимо, що, за даними “Укренерго”, станом на 10:30 ранку 10 березня  енергосистема продовжує відновлюватися після вчорашньої масованої атаки РФ. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Житомирській та Харківській областях діють графіки погодинних відключень.

У компанії зазначили, що сьогодні споживання електроенергії – на рівні робочого дня. Проте внаслідок вчорашньої атаки РФ, що спричинила значні пошкодження обладнання, є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень.

Крім того, росіяни 9 березня продовжували обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Натомість ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.