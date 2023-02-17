У центрі Одеси українку вигнали із закладу через прохання до персоналу спілкуватися українською мовою. Власник кафе не підтримав вимог жінки. Після цього вона викликала поліцію та звернулася до мовного омбудсмена.

Про це йдеться у відповідному відео, опублікованому в TikTok, а також у відповіді Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у Facebook.

Людмила, яку вигнали з одеського закладу “Cafe de Fleur”, є головою відділу захисту та опанування мови у громадській організації “Робимо вам нерви”. За її словами, ГО займається перевіркою закладів на дотримання мовного закону.

“До мене підійшов офіціант, який зі мною спілкувався російською мовою. Я зробила йому зауваження і запитала, чому він спілкується зі мною не державною мовою. Він сказав, що може перейти, якщо так треба. А тоді у розмову втрутився власник закладу. Після цього я сказала, що на таких людей є свої інструменти впливу, з натяком на поліцію. Вони попросили мене покинути заклад”, — розповіла Людмила.

Вона зазначила, що інцидент стався ввечері 16 лютого близько 21 години. Після чого жінка викликала поліцію. Також вона планує знову повернутися у заклад, аби завершити свою справу.

У своєму дописі Тарас Кремінь нагадав, що відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” обслуговування споживачів здійснюється державною мовою. Зазначені норми закону стосуються усіх громадян України, а також суб’єктів господарювання усіх форм власності, які здійснюють обслуговування споживачів.

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк зауважила, що “виганяти клієнтку із закладу за прохання обслуговувати державною — це більше, ніж порушення мовного закону”.