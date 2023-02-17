Про це йдеться у відповідному відео, опублікованому в TikTok, а також у відповіді Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у Facebook.
Людмила, яку вигнали з одеського закладу “Cafe de Fleur”, є головою відділу захисту та опанування мови у громадській організації “Робимо вам нерви”. За її словами, ГО займається перевіркою закладів на дотримання мовного закону.
“До мене підійшов офіціант, який зі мною спілкувався російською мовою. Я зробила йому зауваження і запитала, чому він спілкується зі мною не державною мовою. Він сказав, що може перейти, якщо так треба. А тоді у розмову втрутився власник закладу. Після цього я сказала, що на таких людей є свої інструменти впливу, з натяком на поліцію. Вони попросили мене покинути заклад”, — розповіла Людмила.
@rvn.ua
На жаль, випадки відмови в обслуговуванні українською мовою в Одесі ще існують. Але рідко, фіксуймо їх разом за хештегом #рвнсрач #одеса #одесити #українськамоваводесі #рвн #робимовамнерви #мовнийзакон
Вона зазначила, що інцидент стався ввечері 16 лютого близько 21 години. Після чого жінка викликала поліцію. Також вона планує знову повернутися у заклад, аби завершити свою справу.
У своєму дописі Тарас Кремінь нагадав, що відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” обслуговування споживачів здійснюється державною мовою. Зазначені норми закону стосуються усіх громадян України, а також суб’єктів господарювання усіх форм власності, які здійснюють обслуговування споживачів.
Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк зауважила, що “виганяти клієнтку із закладу за прохання обслуговувати державною — це більше, ніж порушення мовного закону”.
“Порушення не залишилося непоміченим і в секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови й ми вже вживаємо відповідних заходів щодо безпосереднього порушника. Про результати проінформую вже згодом”, — додала Вітко-Присяжнюк.
- “До всіх російськомовних громадян треба ставитися як до потенційно україномовних” – інтерв’ю з Остапом Українцем.
- У Києві компанія Budhouse Group відмовила у співбесіді українці через її вимогу спілкуватися з нею лише українською або англійською мовами. У відповідь на цю ситуацію мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що компанію перевірять на дотримання мовного законодавства.
- Мер Харкова Ігор Терехов подав позов до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя через повторний штраф за порушення мовного законодавства.
- У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.