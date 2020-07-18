Сьогодні, 18 липня, в Одесі розпочалася операція з підйому танкера Delfi, який затонув ще восени 2019 року.

Про це повідомляє “Думська”.

Зазначається, що роботи з накачування понтонів ведуться з 6 ранку.

Танкер мають поставити на кіль і відбуксирувати з пляжу..

“Між пляжем і Delfi постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт. На відстань близько 100 метрів підійшли буксири, на них заводять троси, щоб смикнути танкер для постановки на кіль”, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що біля затонулого в Одесі танкера «Делфі» знову виявили забруднення води.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера Delfi , що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.