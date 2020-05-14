Про це повідомляється на офіційному сайті зоопарку.

Уточнюється, що Одеський зоопарк відкриє свої двері для відвідувачів вже з п’ятниці, 15 травня.

При цьому в зоопарку будуть дотримуватися певних карантинних правил:

– відвідувачі повинні будуть носити маски;

– відвідувачам на вході будуть вимірювати температуру;

– на території зоопарку встановлять дезінфікуючі засоби;

– експозиція “Акватераріум”, атракціони та дитячі майданчики на території зоопарку будуть закриті;

– масові заходи та екскурсії проводиться не будуть.

“Ми дуже просимо наших відвідувачів дотримуватися максимальної дистанції, триматися відокремленими сімейними групами. Зоопарк відкриває свої двері 15 травня в 9 ранку”, – сказано в повідомленні адміністрації зоопарку.