Про це повідомляється на офіційному сайті зоопарку.
Уточнюється, що Одеський зоопарк відкриє свої двері для відвідувачів вже з п’ятниці, 15 травня.
При цьому в зоопарку будуть дотримуватися певних карантинних правил:
– відвідувачі повинні будуть носити маски;
– відвідувачам на вході будуть вимірювати температуру;
– на території зоопарку встановлять дезінфікуючі засоби;
– експозиція “Акватераріум”, атракціони та дитячі майданчики на території зоопарку будуть закриті;
– масові заходи та екскурсії проводиться не будуть.
“Ми дуже просимо наших відвідувачів дотримуватися максимальної дистанції, триматися відокремленими сімейними групами. Зоопарк відкриває свої двері 15 травня в 9 ранку”, – сказано в повідомленні адміністрації зоопарку.
- В Україні з 22 травня почне працювати громадський транспорт, дитсадки, готелі.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).