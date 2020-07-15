Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

За даними слідства, неповнолітня познайомилася з інспектором  наприкінці січня 2020 року, після того, як  до  поліції  звернулася її мати із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту.

“11 лютого підозрюваний, який у  той час працював на посаді інспектора сектора ювенальної превенції, змусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту”, – повідомили в ДБР.

Як відзначили в Держбюро, через кілька днів дівчина повідомила про те, що сталося  своєму вчителеві, який і переконав її звернутися до  поліції.

  • Раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції (Київська область) за фактом зґвалтування жінки та тортур стосовно неї. Їм повідомлено про підозру.
  • Згодом були опубліковані фотографії затриманих поліціянтів, які підозрюються в побитті та зґвалтуванні жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.
  • Штат Кагарлицького відділення поліції, де сталося зґвалтування, повністю скоротили.