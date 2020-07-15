Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектора ювенальної превенції Таїрівського відділення поліції в Одесі.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

За даними слідства, неповнолітня познайомилася з інспектором наприкінці січня 2020 року, після того, як до поліції звернулася її мати із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту.

“11 лютого підозрюваний, який у той час працював на посаді інспектора сектора ювенальної превенції, змусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту”, – повідомили в ДБР.

Як відзначили в Держбюро, через кілька днів дівчина повідомила про те, що сталося своєму вчителеві, який і переконав її звернутися до поліції.