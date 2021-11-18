Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі запропонував бізнесмену Ілону Маску ознайомитися з кошторисом щодо боротьби з голодом у світі, в обмін на що мільярдер раніше обіцяв виділити понад 6 мільярдів доларів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Наприкінці жовтня Маск відповів на прохання дати грошей на подолання бідності.

“Якщо Всесвітня продовольча програма зможе пояснити у цьому ланцюжку твітів, як 6 мільярдів доларів зможуть розв’язати проблему світового голоду, я готовий зараз продати акції Tesla і зробити це”, – зазначив він.

У відповідь Бізлі пояснив, куди планується витратити 6,6 мільярда доларів. Саме така сума потрібна, аби “нагодувати понад 40 мільйонів осіб в 43 країнах, які “на межі голоду” та “запобігати гуманітарній катастрофі”.

Бізлі опублікував документ, де ВПП пропонує витратити 3,5 мільярди доларів на закупівлю й доставлення харчових продуктів, 2 мільярди доларів – на спеціальні ваучери, за якими можна купити продукти, 400 мільйонів доларів – на управління операціями, адміністрування та підзвітність у координації постачання, а ще 700 мільйонів доларів – на управління новими продовольчими програмами.

Представники Маска поки не відповіли на запити щодо коментарів з цього приводу.