Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Наприкінці жовтня Маск відповів на прохання дати грошей на подолання бідності.
“Якщо Всесвітня продовольча програма зможе пояснити у цьому ланцюжку твітів, як 6 мільярдів доларів зможуть розв’язати проблему світового голоду, я готовий зараз продати акції Tesla і зробити це”, – зазначив він.
У відповідь Бізлі пояснив, куди планується витратити 6,6 мільярда доларів. Саме така сума потрібна, аби “нагодувати понад 40 мільйонів осіб в 43 країнах, які “на межі голоду” та “запобігати гуманітарній катастрофі”.
Бізлі опублікував документ, де ВПП пропонує витратити 3,5 мільярди доларів на закупівлю й доставлення харчових продуктів, 2 мільярди доларів – на спеціальні ваучери, за якими можна купити продукти, 400 мільйонів доларів – на управління операціями, адміністрування та підзвітність у координації постачання, а ще 700 мільйонів доларів – на управління новими продовольчими програмами.
Представники Маска поки не відповіли на запити щодо коментарів з цього приводу.
- Нагадаємо, згідно зі звітом ООН, Мадагаскару загрожує перший у світі голод, спричинений зміною клімату.
- Також кількість стихійних лих, пов’язаних зі змінами клімату, за останні 50 років зросла уп’ятеро, а їх жертвами стали понад 2 млн людей.
- Раніше принц Вільям розкритикував космічний туризм: спершу врятуйте Землю.