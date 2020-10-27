За 8 місяців 2020 року туристична галузь світу втратила понад 730 мільярдів доларів. Збитки пов’язані зі скороченням кількості туристичних поїздок у світі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої туристичної організації (UNWTO).

За даними організації, обмеження на туристичні поїздки, запроваджені країнами у зв’язку з пандемією, досі б’ють по світовому туризму.

“За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилося на 70%. Це призвело до втрати 730 млрд доларів”, – йдеться в повідомленні.

До слова, збитки туристичної галузі у 2020 році більш ніж у вісім разів перевищують збитки цього сектора у 2009 році через глобальну економічну та фінансову кризу.