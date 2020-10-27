Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої туристичної організації (UNWTO).
За даними організації, обмеження на туристичні поїздки, запроваджені країнами у зв’язку з пандемією, досі б’ють по світовому туризму.
“За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилося на 70%. Це призвело до втрати 730 млрд доларів”, – йдеться в повідомленні.
До слова, збитки туристичної галузі у 2020 році більш ніж у вісім разів перевищують збитки цього сектора у 2009 році через глобальну економічну та фінансову кризу.
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