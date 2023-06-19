19 червня члени Організації Об’єднаних Націй прийняли перший в історії договір про захист Світового океану, глава організації Антоніу Гутерріш привітав історичну угоду, яка дає океану "шанс для боротьби".

Джерело: AP

Делегати від 193 країн-членів вибухнули аплодисментами, коли пані посол Сінгапуру з питань океану Рена Лі, яка головувала на переговорах, оголосила рішення, не почувши жодних заперечень проти схвалення договору.

Договір про захист біорізноманіття у водах за межами національних кордонів, відомих як відкрите море, що охоплює майже половину земної поверхні, обговорювався більш як 20 років, оскільки спроби досягти угоди неодноразово зупинялися. Але в березні делегати міжурядової конференції, заснованої Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2017 року, погодили договір.

Новий договір укладено в межах Конвенції ООН з морського права, яка набула чинності в 1994 році, до того, як морське біорізноманіття стало загальноприйнятою концепцією. Він буде відкритий для підписання 20 вересня, під час щорічної зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї, і набуде чинності після того, як його ратифікують 60 країн.

Договір створить новий орган для збереження морського життя та встановлення морських охоронюваних територій у відкритому морі. Також документ встановлює основні правила проведення оцінки впливу на довкілля комерційної діяльності в океанах.

Генсекретар Антоніу Гутерріш заявив делегатам, що ухвалення договору відбувається в критичний час, коли океани знаходяться під загрозою.

Зміна клімату порушує погодні умови та океанські течії, підвищує температуру моря, “і змінює морські екосистеми та види, що там живуть”, а морське біорізноманіття “зазнає впливу через надмірний вилов риби, надмірну експлуатацію та підкислення океану”.

“Більше третини рибних запасів виловлюється”, — зазначив глава ООН. “І ми забруднюємо наші прибережні води хімікатами, пластиком і людськими відходами”.

Гутерріш зауважив, що договір має життєво важливе значення для боротьби з цими загрозами, і закликав країни докласти всіх зусиль, щоб забезпечити його підписання та ратифікацію якнайшвидше, акцентувавши, що “це має вирішальне значення для вирішення загроз, що постають перед океаном”.

Зауважимо, у березні Європейська комісія вітала першу глобальну угоду про захист Світового океану, назвавши її укладання історичним моментом. Передбачається, що до 2030 року близько 30% океанських вод стануть акваторією, що охороняється.

Зауважимо, нині під охороною перебуває лише 1,2% океану.

Світовий океан – унікальна екосистема, джерело харчування для мільярдів осіб. Він відіграє основну роль у регулюванні клімату, поглинаючи понад 90% надлишкового тепла на планеті.