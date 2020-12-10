Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш заявив, що в світі відбувається "вакцинний націоналізм", при якому бідні люди спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в багатих країнах.

Про це повідомляє Associated Press.

Глава ООН повторив свій заклик розглядати вакцини як глобальне суспільне благо, доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці. Він звернувся з проханням про виділення 4,2 мільярда доларів протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX – проекту із закупівлі і доставки вакцин проти COVID-19 для найбідніших верств населення світу.

Після віртуальної зустрічі ООН з Африканським союзом, Гутерріш заявив, що фінансування COVAX – єдиний спосіб гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах.

“Ми спостерігаємо, як вакцинний націоналізм поширюється повним ходом. Якщо Африка не отримає належної підтримки, ми не зможемо боротися з пандемією”, – сказав голова ООН.