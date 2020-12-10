Про це повідомляє Associated Press.
Глава ООН повторив свій заклик розглядати вакцини як глобальне суспільне благо, доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці. Він звернувся з проханням про виділення 4,2 мільярда доларів протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX – проекту із закупівлі і доставки вакцин проти COVID-19 для найбідніших верств населення світу.
Після віртуальної зустрічі ООН з Африканським союзом, Гутерріш заявив, що фінансування COVAX – єдиний спосіб гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах.
“Ми спостерігаємо, як вакцинний націоналізм поширюється повним ходом. Якщо Африка не отримає належної підтримки, ми не зможемо боротися з пандемією”, – сказав голова ООН.
- Напередодні організації, що входять до People’s Vaccine Alliance, зробили спільну заяву про те, що близько 70 бідних країн — в тому числі й Україна — зможуть вакцинувати від COVID-19 лише одну з десяти осіб наступного року.
- Також повідомлялося, що Канада замовила вакцину проти COVID-19 в кількості, необхідній для вакцинації 153,9 млн осіб, в той час, як населення країни становить 37,59 мільйона.
- Вчора у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу Covid-19.
- В Україні вакцина проти коронавірусу буде широкодоступною не раніше осені 2021 року.