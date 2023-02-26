В Осло заарештували найманця “Вагнер” за напад на поліціянта – раніше він запросив притулок у Норвегії

Про це повідомляє телеканал TV2.
Згідно з ухвалою суду, Медведєв у ніч з 21 на 22 лютого під час затримання у стані алкогольного сп’яніння чинив опір, а вже безпосередньо у відділку напав на поліціянтів.
Медведєва заарештували після того, як він поводився агресивно та брав участь у бійці з іншою особою біля пабу.
Відповідно до документів, у середу 22 лютого 2023 року, близько 5.00 ранку, коли кілька співробітників поліції та інших правоохоронців виводили його з поліцейської машини у дворі центрального слідчого ізолятора, він чинив опір і вдарив ногою одного чи кількох співробітників.
Прокурор звинуватив Медведєва за трьома кримінальними статтями. Його адвокат повідомив місцевому телеканалу, що після вживання його підзахисним алкоголю “відбулося непорозуміння” і колишній найманець “Вагнер” “не зрозумів, що трапилося”, коли на місце прибула поліція, оскільки не знає мови.
Розгляд справи призначили на 25 квітня.
Раніше Медведєв заявив, що боїться за своє життя після того, як відмовився продовжити свою службу в “Вагнері”, відповідно до інтерв’ю з керівником правозахисної групи Gulagu.net Володимиром Осєчкіним.
Він розповів, що, відпрацювавши свій контракт і відмовившись укладати новий, боявся бути страченим, як Євген Нужин — “вагнерівець”, вбитий кувалдою на камеру.
16 січня Управління імміграції Норвегії (UDI) підтвердило, що росіянин запросив притулку в країні. Норвезька імміграційна служба заарештувала колишнього командира російської групи найманців ПВК “Вагнер”.
У Центральному управлінні кримінальної поліції Норвегії заявили, що слідство зацікавлене у допиті Медведєва як свідок воєнних злочинів.
Довідка. ПВК “Вагнер” – незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.
Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії – на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.
Тренувальна база ПВК “Вагнер” початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року її перенесено на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном №243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК “Вагнер”, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК “Вагнер” не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.
- Серед найманців приватної військової компанії “Вагнер”, які воюють зараз проти України на боці РФ, є й ті, кого у 2020 році затримували в Мінську, але згодом повернули Росії.
- Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії “Вагнер”.
- Радник Державного департаменту США Дерек Шоллет висловив серйозну стурбованість діяльністю російської приватної військової компанії “Вагнер” та її ймовірними спробами вербувати солдатів у Сербії та в інших країнах світу.