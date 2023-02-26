В Осло заарештували найманця “Вагнер” за напад на поліціянта – раніше він запросив притулок у Норвегії

26-річного колишнього командира російської групи найманців ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, звинувачують у насильницькому інциденті щодо поліцейського біля пабу Andy's в Осло. Раніше він запросив притулок у Норвегії, тікаючи з Росії.

Про це повідомляє телеканал TV2.

Згідно з ухвалою суду, Медведєв у ніч з 21 на 22 лютого під час затримання у стані алкогольного сп’яніння чинив опір, а вже безпосередньо у відділку напав на поліціянтів.

Медведєва заарештували після того, як він поводився агресивно та брав участь у бійці з іншою особою біля пабу.

Відповідно до документів, у середу 22 лютого 2023 року, близько 5.00 ранку, коли кілька співробітників поліції та інших правоохоронців виводили його з поліцейської машини у дворі центрального слідчого ізолятора, він чинив опір і вдарив ногою одного чи кількох співробітників.

Прокурор звинуватив Медведєва за трьома кримінальними статтями. Його адвокат повідомив місцевому телеканалу, що після вживання його підзахисним алкоголю “відбулося непорозуміння” і колишній найманець “Вагнер” “не зрозумів, що трапилося”, коли на місце прибула поліція, оскільки не знає мови.

Розгляд справи призначили на 25 квітня.

Раніше Медведєв заявив, що боїться за своє життя після того, як відмовився продовжити свою службу в “Вагнері”, відповідно до інтерв’ю з керівником правозахисної групи Gulagu.net Володимиром Осєчкіним.

Він розповів, що, відпрацювавши свій контракт і відмовившись укладати новий, боявся бути страченим, як Євген Нужин — “вагнерівець”, вбитий кувалдою на камеру.

16 січня Управління імміграції Норвегії (UDI) підтвердило, що росіянин запросив притулку в країні. Норвезька імміграційна служба заарештувала колишнього командира російської групи найманців ПВК “Вагнер”.

У Центральному управлінні кримінальної поліції Норвегії заявили, що слідство зацікавлене у допиті Медведєва як свідок воєнних злочинів.