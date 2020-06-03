У Парижі (Франція) пройшла багатотисячна акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, яка переросла в зіткнення демонстрантів і правоохоронців.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Протестувальники вийшли на вулиці 2 червня, незважаючи на заборону масових заходів через епідемію коронавірусу COVID-19.

Згідно з оцінками поліції, в акції взяли участь не менше 20 тисяч осіб.

Протести пройшли в пам’ять про темношкірого юнака Адама Траоре, який помер після затримання поліцейськими в 2016 році, а також на знак солідарності з американцями, які протестують через загибель Джорджа Флойда (загинув за схожих обставин).

Демонстранти тримали в руках таблички з написом “Black lives matter” (“Життя чорних важливі”), а також з фразою “Я не можу дихати”, яку Флойд повторював перед смертю.

Через деякий час паризька демонстрація переросла в зіткнення з поліцією. Протестувальники кидали в правоохоронців пляшки та каміння, підпалювали сміттєві баки і скутери.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

La France qui aime,

La France qu’on aime ✊🏿✊🏻✊🏼✊🏽♥️ pic.twitter.com/Lq72uBIUW1 — Omar Sy (@OmarSy) June 2, 2020

Протести пройшли і в інших французьких містах (зокрема, в Ліллі, Марселі та Ліоні).

Справа Траоре стала символом боротьби з насильством поліції у Франції. Обставини смерті 24-річного француза малійського походження все ще розслідуються після чотирьох років суперечливих медичних висновків про те, що сталося.

Хлопець загинув незабаром після затримання поліцією в 2016 році. Під час затримання правоохоронці придавили чоловіка зверху, через що тому не вистачало повітря.

Дослідження, проведене на замовлення родичів загиблого, показало, що смерть настала від наслідків удушення в результаті дій правоохоронців. За твердженням рідних Траоре, його останніми словами були: “Я не можу дихати”.

Інший же звіт про розтин назвав причиною смерті “серцевий набряк”, пов’язаний з поганим станом здоров’я хлопця.

Афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня після того, як поліцейський при затриманні застосував задушливий прийом, наступивши коліном на його шию. Флойд при цьому неодноразово повторював “Я задихаюся!” і закликав не вбивати його. В результаті чоловік втратив свідомість. Його забрали в госпіталь, де він незабаром помер.

Смерть чоловіка викликала хвилю протестів у США, під час яких вихлюпнулося давно накопичене невдоволення з приводу расових упереджень в системі кримінального правосуддя країни.

Деякі демонстрації закінчувалися насильством: їх учасники блокували дороги, влаштовували підпали і вступали в сутички з поліцією.

Протести у Франції. Фото: АР

Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters