Про це повідомляє агентство Associated Press.
Протестувальники вийшли на вулиці 2 червня, незважаючи на заборону масових заходів через епідемію коронавірусу COVID-19.
Згідно з оцінками поліції, в акції взяли участь не менше 20 тисяч осіб.
Протести пройшли в пам’ять про темношкірого юнака Адама Траоре, який помер після затримання поліцейськими в 2016 році, а також на знак солідарності з американцями, які протестують через загибель Джорджа Флойда (загинув за схожих обставин).
Демонстранти тримали в руках таблички з написом “Black lives matter” (“Життя чорних важливі”), а також з фразою “Я не можу дихати”, яку Флойд повторював перед смертю.
Через деякий час паризька демонстрація переросла в зіткнення з поліцією. Протестувальники кидали в правоохоронців пляшки та каміння, підпалювали сміттєві баки і скутери.
У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі.
La France qui aime,
La France qu’on aime ✊🏿✊🏻✊🏼✊🏽♥️ pic.twitter.com/Lq72uBIUW1
— Omar Sy (@OmarSy) June 2, 2020
Протести пройшли і в інших французьких містах (зокрема, в Ліллі, Марселі та Ліоні).
Справа Траоре стала символом боротьби з насильством поліції у Франції. Обставини смерті 24-річного француза малійського походження все ще розслідуються після чотирьох років суперечливих медичних висновків про те, що сталося.
Хлопець загинув незабаром після затримання поліцією в 2016 році. Під час затримання правоохоронці придавили чоловіка зверху, через що тому не вистачало повітря.
Дослідження, проведене на замовлення родичів загиблого, показало, що смерть настала від наслідків удушення в результаті дій правоохоронців. За твердженням рідних Траоре, його останніми словами були: “Я не можу дихати”.
Інший же звіт про розтин назвав причиною смерті “серцевий набряк”, пов’язаний з поганим станом здоров’я хлопця.
En prenant un peu de hauteur, le rassemblement @laveritepradama est impressionnant au TGI de Paris #JusticepourAdama #BeaumontsurOise #JusticepourTheo #AdamaTraore #blacklivesmatter #GeorgeFloyd #BlackOutTuesday pic.twitter.com/bK8pTu0zsO
— Thibault Izoret (@TIM_7375) June 2, 2020
Афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня після того, як поліцейський при затриманні застосував задушливий прийом, наступивши коліном на його шию. Флойд при цьому неодноразово повторював “Я задихаюся!” і закликав не вбивати його. В результаті чоловік втратив свідомість. Його забрали в госпіталь, де він незабаром помер.
Смерть чоловіка викликала хвилю протестів у США, під час яких вихлюпнулося давно накопичене невдоволення з приводу расових упереджень в системі кримінального правосуддя країни.
Деякі демонстрації закінчувалися насильством: їх учасники блокували дороги, влаштовували підпали і вступали в сутички з поліцією.
Протести у Франції. Фото: АР
Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
- Незалежний розтин підтвердив, що темношкірий чоловік Джордж Флойд, який загинув після жорстокого затримання білими поліцейськими, помер від удушення.