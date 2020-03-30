Про це повідомляють #Букви.
“Ми сподіваємося, що вони будуть розглянуті найближчим часом”, – сказав на погоджувальній раді заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.
Як відомо, ці законопроєкти необхідні для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду.
Разом з тим нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк повідомив, що банківський комітет не зібрався на своє засідання о 09:00. Цей комітет повинен також погодити антикризові законопроєкти. Його перенесли на 13:00.
Фото порожніх стільців оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.
При цьому нардеп від “Слуги народ” Єгор Чернєв опублікував список депутатів, які не прийшли на засідання.
При цьому Чернєв підтвердив #Буквам, що комітет повинен розглянути закон про банки (“антіколомойській”) для виконання вимог МВФ.
- Фракції “Батьківщина” і “За майбутнє” виступили проти банківського законопроєкту: його можуть не включити до порядку денного позачергового засідання.
- Раніше народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук повідомляла, що у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 депутати Верховної Ради розглядають можливість проведення засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.