На порядку денному позачергового засідання Парламенту, яке почнеться сьогодні о 14:00, закони про регулювання діяльності банків та про ринок землі не розглядатимуться.

Про це повідомляють #Букви.

“Ми сподіваємося, що вони будуть розглянуті найближчим часом”, – сказав на погоджувальній раді заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.

Як відомо, ці законопроєкти необхідні для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду.

Разом з тим нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк повідомив, що банківський комітет не зібрався на своє засідання о 09:00. Цей комітет повинен також погодити антикризові законопроєкти. Його перенесли на 13:00.

Фото порожніх стільців оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.

При цьому нардеп від “Слуги народ” Єгор Чернєв опублікував список депутатів, які не прийшли на засідання.

При цьому Чернєв підтвердив #Буквам, що комітет повинен розглянути закон про банки (“антіколомойській”) для виконання вимог МВФ.