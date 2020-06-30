Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Євтушок зайшов до ВР замість Ольги Белькової, яка 18 червня з власної ініціативи достроково склала мандат нардепа і очолила напрямок з міжнародної діяльності та роботи з державними органами ТОВ “Оператор ГТС України”.

Євтушок приніс присягу з трибуни Парламенту.

Євтушок – 1973 року народження, родом з міста Сарни Рівненської області. У 2010-2014 роках він обіймав посаду мера Сарн. Є членом “Батьківщини”, на позачергових виборах до Парламенту в 2019 році йшов у списку партії під № 25.

Євтушок обирався нардепом від “Батьківщини” до Верховної Ради 8-го скликання. Тоді він пройшов по 156 мажоритарному округу.