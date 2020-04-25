Covid-19 Україна

оновлено 25.04.2020 о 14:01

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У розпал коронавірусу Лукашенко влаштував суботник і садить дерева – фото і відео

В розпал пандемії коронавірусу у Білорусі влаштували загальнонаціональний "республіканський суботник". Лідер країни Олександр Лукашенко відправився садити дерева в Національному парку Прип'ятський в Чорнобильській зоні.

Субота, 25 квітня 2020, 15:34

Про це повідомляє білоруське агентство “Белта”.

“У двадцятих числах квітня глава держави за традицією відвідує райони, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Відродженню цих земель завжди приділяється особлива увага і, з огляду на те, що цього разу поїздка президента збіглася з проведенням в країні республіканського суботника, Олександр Лукашенко вирішив взяти участь в роботах на території Національного парку Прип’ятський”, – йдеться в повідомленні.

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

На суботнику Лукашенко працюватиме на посадці дерев в агромістечку Лясковічі Петриківського району.

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

Також держоргани, місцева влада та інші організації проводять суботник на робочих місцях або упорядковують історико-культурні цінності, території населених пунктів, готують дитячі оздоровчі та спортивно-оздоровчі табори до літнього сезону. Участь у суботнику беруть і керівники держорганів.

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

 

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

У Білорусі проводять суботник / Фото: Белта

Теги: Коронавірус

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