У розпал коронавірусу Лукашенко влаштував суботник і садить дерева – фото і відео

Про це повідомляє білоруське агентство “Белта”.
“У двадцятих числах квітня глава держави за традицією відвідує райони, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Відродженню цих земель завжди приділяється особлива увага і, з огляду на те, що цього разу поїздка президента збіглася з проведенням в країні республіканського суботника, Олександр Лукашенко вирішив взяти участь в роботах на території Національного парку Прип’ятський”, – йдеться в повідомленні.
На суботнику Лукашенко працюватиме на посадці дерев в агромістечку Лясковічі Петриківського району.
Також держоргани, місцева влада та інші організації проводять суботник на робочих місцях або упорядковують історико-культурні цінності, території населених пунктів, готують дитячі оздоровчі та спортивно-оздоровчі табори до літнього сезону. Участь у суботнику беруть і керівники держорганів.
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