В російських містах вирішили відкрити магазини безмитної торгівлі, купити товари в яких зможуть лише дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій та члени їхніх сімей.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на постанові уряду РФ.

Цінники у магазинах будуть вказані у доларах, євро та рублях. Придбати товари в торгових точках можна буде лише вроздріб при пред’явленні документів, які б підтверджували службове становище.

Власником мережі стане російська компанія, яку заснує МЗС РФ спільно із співзасновником, обраним за підсумками відкритого конкурсу, а контролюватимуть магазини митники.

Асортимент буде представлений алкоголем, тютюновими виробами, ювелірними прикрасами, косметикою, парфумерією, кондитерськими товарами, смартфонами та годинниками.

Член Ради РФ Владімір Джабаров зазначив, що “ідея відкриття спецмагазинів для дипломатів не нова”. Він нагадав про існування подібних duty free за радянських часів. За його словами, такі магазини стають додатковим джерелом отримання валюти для країни.

Постанова про їх заснування набуде чинності вже 27 серпня.