У міністерстві закордонних справ України розповіли, скільки українців незаконно утримуються в російських в'язницях напередодні Різдва.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Близько 100 громадян України, які незаконно перебувають в ув’язненні в Росії, “святкують” різдвяні свята у в’язниці. Знову. Деякі з українських політв’язнів були звільнені і повернулися додому до своїх родин і друзів, але вони не могли бачитися з близькими роками і “відзначали” в тюрмах багато свят”, – йдеться в повідомленні.

В той же час Україна закликає світову спільноту не послабляти тиск на РФ до того часу, поки всі українці, незаконно утримувані в Росії і на тимчасово окупованих українських територіях, не будуть звільнені.

#LetMyPeopleGO Dear friends!At this time of the year everybody is talking about the New Year’s resolutions, so are we.Let us share one story with you 📜💬 About 100 Ukrainian citizens who are illegally imprisoned in Russia are "celebrating" Christmas holidays in jail. AGAIN‼️Some of the Ukrainian political prisoners had been released and returned back home to their families and friends, but they couldn’t see the loved ones for years and have “celebrated” many holiday seasons in prisons.Given that, our New Year’s resolution is to do everything we can to bring our people back home, and we DO need your support! Therefore we appeal to the international community to keep the pressure on Kremlin until the release of all 🇺🇦 political prisoners in 🇷🇺 and in the temporarily occupied territories. There is no place for political repressions in progressive and free societies.Together we will make it happen! #LetMyPeopleGo Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Sonntag, 5. Januar 2020

Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.

Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.