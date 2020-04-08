Президент США Дональд Трамп повідомив, що в країні проводять клінічні дослідження дії десяти медпрепаратів для лікування від коронавірусу COVID-19.

Про це він сказав під час брифінгу.

Трамп зазначив, що найближчим часом планується випробувати ще 15 препаратів.

Також, за його словами, зараз дві потенційні вакцини проходять клінічні дослідження.

“Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити поставки медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків”, – сказав Трамп.