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У США через коронавірус загинули вже шестеро осіб

У штаті Вашингтон зафіксовано ще про чотири випадки смерті від коронавірусу, в результаті чого число загиблих від COVID-19 в США досягло шести.

Понеділок, 2 березня 2020, 23:52

Про це повідомляє Washington Post.

Як повідомлялося раніше, за станом на ранок 2 березня було відомо про двох загиблих в США від коронавірусу COVID-19.

Протягом доби ще чотири людини в штаті Вашингтон померли від коронавіруса, в результаті чого загальне число смертей в США досягло шести.

За словами виконавчого директор округу Кінг Доу Костянтина, в штаті Вашингтон зараз налічується в цілому 18 випадків: 14 в окрузі Кінг та ще чотири в окрузі Снохомиш. Кеті Лофі, державний санітарний лікар, сказала, що чиновники не виявили випадків за межами цих двох округів, “але, з огляду на переміщення людей штатом, можливо, що вірус поширюється і в інших округах”.

Вісім випадків захворювання в окрузі, включаючи чотири випадки смерті, були пов’язані з будинком престарілих в Кіркленд. Про можливий спалах коронавіруса там стало відомо ще на минулих вихідних.

Доу Костянтин повідомив, що округ вже знаходиться в процесі викупу мотелю, де пацієнти з легкими симптомами, які не потребують невідкладної медичної допомоги, можуть одужати, звільняючи місце для найбільш критично важливих пацієнтів в лікарнях.

Ті, хто вимагає ізоляції в очікуванні підтвердження, також можуть бути розміщені там. Крім цього, буде побудовано модульне житло в декількох районах округу.

“Ми продовжуємо планувати все непередбачені обставини”, — сказав він.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусом Covid-19, будуть додатково перевіряти.
  • Дональд Трамп помилився зі статю першого американця, який помер від коронавірусу.
  • Офіційні особи попередили жителів Нью-Йорка, що коронавірус COVID-19 неминуче буде поширюватися в місті, але панікувати не варто.
Теги: COVID19, коронавірус, США, Вашингтон

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