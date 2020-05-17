Про це повідомляє агентство Reuters.
Чиновники аргументували своє рішення нещодавнім скандалом навколо заводу Tesla.
Так, раніше компанія Tesla подала позов проти округу Аламеда, звинувативши владу в порушенні законів Каліфорнії і США. Влада штату зняла обмеження на роботу бізнесу, введені через епідемію коронавірусу. Остаточне рішення залишилося за округами, і в Аламеді відкривати заводи не дозволили.
Незважаючи на це, Маск все ж відкрив завод Tesla (всупереч забороні влади), а також оголосив, що готовий до арешту.
Крім того, він пригрозив перенести штаб-квартиру Tesla і виробництво з Каліфорнії в інший штат.
Все це вплинуло на рішення каліфорнійської комісії з питань працевлаштування.
П’ять її членів проголосували за відхилення прохання про фінансування для SpaceX, двоє підтримали Маска, ще один член був відсутній на голосуванні.
“На мою думку, з огляду на нещодавні погрози генерального директора залишити штат Каліфорнія, й інше, що ми сьогодні обговорювали, ця пропозиція не викликає в мені такої впевненості, щоб я могла її підтримати. SpaceX – це інша компанія, але вони мають одного генерального директора” , – зазначила Гретхен Ньюсом, член комісії і політичний директор місцевої профспілки працівників електротехнічної промисловості IBEW.
Фінансування з державного фонду повинно було допомогти SpaceX підготувати 900 співробітників для супутникового проєкту Starlink, а також найняти 300 співробітників для роботи над космічним кораблем Starship.
- Уряд США дозволив Ілону Маску відновити роботу заводу Tesla після його погроз перенести виробництво з Каліфорнії до іншого штату.